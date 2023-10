Plus de 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont perdu du volume, mettent en garde les scientifiques contre la montée du niveau de la mer

By

Les scientifiques ont révélé que plus de 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont perdu du volume au cours des 25 dernières années, ce qui présente un risque important d'élévation du niveau de la mer. On pense que cette perte de volume de glace est causée par le réchauffement induit par l’homme, car les plates-formes de glace agissent comme des stabilisateurs cruciaux pour les glaciers massifs du continent.

Les plates-formes de glace sont des extensions des calottes glaciaires qui recouvrent l'Antarctique, flottant sur les mers environnantes. Ils fonctionnent comme des « bouchons », ralentissant l’écoulement de la glace des glaciers vers l’océan. À mesure que ces plates-formes de glace rétrécissent, la stabilité des bouchons s'affaiblit, entraînant une perte accrue de glace des glaciers.

L'étude, publiée dans la revue Science Advances, a analysé plus de 100,000 162 images radar satellite pour évaluer la santé des 71 plates-formes de glace de l'Antarctique. Sur les 1997 plates-formes de glace étudiées, leur volume a diminué entre 2021 et XNUMX. Cette détérioration des plates-formes de glace a contribué d'environ six millimètres à l'élévation mondiale du niveau de la mer au cours de la période d'étude, selon Benjamin Davison, chercheur principal de l'Université de Leeds. .

Bien que l’Antarctique ne contribue actuellement qu’à hauteur de 6 % à l’élévation totale du niveau de la mer, on craint que ce chiffre puisse augmenter considérablement si les plates-formes de glace continuent de se détériorer. Au cours du quart de siècle considéré, environ 67 59 milliards de tonnes de glace se sont déversées dans l’océan, compensées par l’ajout de 7.5 XNUMX milliards de tonnes, ce qui a entraîné un rejet net de XNUMX XNUMX milliards de tonnes d’eau de fonte.

L'étude a également souligné l'impact inégal sur les différentes régions de l'Antarctique. Dans l’ouest de l’Antarctique, les plates-formes de glace ont perdu du volume en raison de l’exposition aux eaux plus chaudes qui les ont érodées par le bas. La fonte à la base a représenté 95 % de la perte nette de 1.9 billion de tonnes de glace dans la seule partie occidentale de la plate-forme de glace de Getz. Le reste des pertes est dû au vêlage, processus par lequel des morceaux de glace se détachent dans l'océan.

En revanche, les plates-formes de glace de l’est de l’Antarctique sont restées stables ou ont connu une croissance, protégées par une bande d’eau froide le long de la côte qui les protégeait des courants plus chauds. Cependant, Anna Hogg, professeur à l'Université de Leeds et co-auteur de l'étude, a souligné l'attrition constante due à la fonte et aux vêlages dans la région, fournissant une preuve supplémentaire du changement climatique de l'Antarctique.

Les conséquences de la fonte des plates-formes de glace s’étendent au-delà de l’élévation du niveau de la mer. Cela pourrait perturber la circulation océanique mondiale, qui joue un rôle crucial dans le transport des nutriments, de la chaleur et du carbone. L’eau douce ajoutée par la fonte des glaces pourrait diluer les eaux denses et salées de l’océan Austral, affaiblissant potentiellement le tapis roulant océanique mondial et ayant un impact sur la régulation climatique mondiale.

Des recherches et une surveillance plus approfondies des plates-formes de glace de l'Antarctique sont nécessaires pour comprendre les conséquences à long terme de leur détérioration sur le niveau de la mer et la régulation du climat mondial.

Sources:

– Revue Science Advances

- Université de Leeds

- AFP