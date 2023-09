Andromède, inattendue : les gagnants du concours du photographe astronomique de l'année dévoilent de superbes astrophotographies

Les gagnants du 15e concours Photographe d'astronomie de l'année ont été annoncés. Marcel Drechsler, Xavier Strottner et Yann Sainty ont remporté le prix général. Leur photographie gagnante, intitulée « Andromède, inattendue », révèle un arc de plasma massif situé à côté de la galaxie d’Andromède (M31), déclenchant une collaboration scientifique mondiale car il s’agit peut-être de la plus grande structure de ce type à proximité de notre Voie lactée.

La galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine spirale, est depuis longtemps un sujet populaire en astrophotographie. Cependant, ce qui distingue cette découverte est la taille énorme de l'arc, s'étendant sur environ 1.5 x 0.45 degrés, et sa proximité, à seulement 1.2 degrés du centre de M31, au sud-est du corps principal de la galaxie.

Cette image remarquable a été capturée à l'aide d'un télescope Takahashi FSQ-106EDX4, d'une monture Sky-Watcher EQ6 Pro et d'une caméra ZWO ASI2600MM Pro. Les photographes ont exprimé leur gratitude pour ce prix, soulignant leur appréciation pour le soutien et les encouragements qu'ils ont reçus. Le juge László Francsics a félicité l'image pour sa contribution à l'astrophotographie.

Le titre de Jeune photographe astronomique de l’année a été décerné aux adolescents chinois Runwei Xu et Binyu Wang pour leur collaboration sur « The Running Chicken Nebula ». Parmi les autres gagnants dans diverses catégories figuraient Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An et John White, dont l'image « Black Echo » a remporté le prix Annie Maunder pour l'innovation en image en représentant visuellement le son d'un trou noir.

Le Dr Ed Bloomer, astronome à l'Observatoire royal de Greenwich, a souligné les véritables découvertes faites lors du concours de cette année. Plus de 4,000 64 candidatures ont été reçues de 10,000 pays, soulignant l'intérêt mondial pour l'astrophotographie. Les gagnants ont reçu un prix en espèces de XNUMX XNUMX £, tandis que les finalistes et les participants hautement félicités ont également été récompensés.

Toutes les photographies gagnantes, ainsi qu'une sélection d'images présélectionnées, seront exposées au National Maritime Museum de Londres à partir du 16 septembre. L'exposition offre une occasion unique d'admirer la beauté de l'univers capturée par de talentueux astrophotographes du monde entier.

