La société spatiale russe Roscosmos a révélé qu'un dysfonctionnement d'une unité de contrôle embarquée avait conduit au crash du vaisseau spatial Luna-25 sur la Lune. L'unité de contrôle n'a pas réussi à désactiver le système de propulsion, ce qui l'a amené à exploser plus longtemps que nécessaire, ce qui a entraîné une perte de contrôle du vaisseau spatial et son écrasement sur la lune. Cet échec marque la fin de la première mission lunaire russe depuis 47 ans.

Le dysfonctionnement s'est produit lors de l'émission d'une impulsion corrective pour transférer le vaisseau spatial d'une orbite lunaire circulaire à une orbite elliptique de pré-atterrissage. Le système de propulsion a fonctionné pendant 127 secondes au lieu des 84 secondes prévues, ce qui a conduit à l'accident. La cause la plus probable du dysfonctionnement était une défaillance de l'unité de mesure de la vitesse angulaire du système de contrôle embarqué, entraînant des commandes de données incorrectes et l'arrêt du système de propulsion lorsque cela était nécessaire.

Cet accident constitue un revers pour la puissance spatiale russe, soulignant son déclin depuis l'époque de la guerre froide. À cette époque, Moscou a été le premier à lancer un satellite, Spoutnik 1, en orbite en 1957, et le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu la première personne à voyager dans l'espace en 1961.

Malgré cet échec, le Kremlin reste optimiste quant à l’avenir de la Russie en matière d’exploration spatiale. Il a minimisé l'incident et déclaré que les projets ambitieux dans l'espace se poursuivraient.

