Examen du Soleil de plus près : les scientifiques découvrent de nouvelles informations sur sa taille

Notre compréhension du Soleil, l’étoile qui se trouve au cœur de notre système solaire, nécessitera peut-être quelques ajustements. Une étude récente menée par deux astronomes a trouvé des preuves suggérant que le rayon de notre Soleil est légèrement plus petit qu'on ne le pensait auparavant.

La recherche, actuellement en cours d'examen par les pairs, est basée sur l'analyse des ondes sonores générées à l'intérieur du plasma chaud du Soleil. Ces sons résonants, appelés modes p, peuvent fournir des informations précieuses sur les changements de pression qui se produisent au sein du Soleil.

Les astrophysiciens Masao Takata de l'Université de Tokyo et Douglas Gough de l'Université de Cambridge affirment que les oscillations en mode p offrent une compréhension plus complète de l'intérieur du Soleil par rapport aux autres ondes sonores. En imaginant le Soleil comme une cloche vibrant constamment, nous pouvons visualiser les millions d’ondes sonores oscillantes produites en son noyau.

Parmi ces ondes sonores, les modes p sont particulièrement utiles pour étudier le plasma chaud tourbillonnant à l’intérieur du Soleil, tandis que les modes f sont mieux adaptés à l’analyse des effets gravitationnels. En combinant de nombreux modes p, les scientifiques peuvent créer une image détaillée de la structure et du comportement du Soleil.

Le modèle de référence traditionnel pour le rayon du Soleil s'appuie sur des modes f, qui ne s'étendent pas jusqu'au bord de la photosphère du Soleil, mais frappent plutôt une « surface fantôme ». Cela a conduit Takata et Gough à suggérer que les modes p fournissent une mesure plus précise du rayon du Soleil.

Sur la base de leurs calculs utilisant les fréquences en mode p, ces chercheurs proposent que le rayon de la photosphère du Soleil soit légèrement plus petit que celui estimé précédemment. Même si la différence est infime, elle a des implications significatives pour notre compréhension du Soleil.

L'astrophysicienne Emily Brunsden souligne la complexité de comprendre les raisons de ces différences, car de nombreux facteurs entrent en jeu. Néanmoins, ces découvertes remettent en question le modèle traditionnel et ouvrent de nouvelles voies pour une exploration plus approfondie de la nature de notre propre étoile.

FAQ:

Q : Comment les astronomes mesuraient-ils le rayon du Soleil ?

R : Les astronomes ont mesuré le rayon du Soleil sur la base de l'analyse d'ondes sonores appelées modes p qui sont générées et piégées à l'intérieur du plasma chaud du Soleil.

Q : En quoi les modes P diffèrent-ils des autres ondes sonores ?

R : Les modes P offrent une vue plus complète de l'intérieur du Soleil car ils permettent une compréhension dynamique et robuste par rapport aux autres ondes sonores oscillantes.

Q : Quel est le modèle de référence traditionnel pour le rayon du Soleil ?

R : Le modèle traditionnel s'appuie sur les modes f pour mesurer le rayon du Soleil, bien que certains astronomes affirment que ceux-ci ne sont pas entièrement fiables en raison de leur incapacité à atteindre le bord de la photosphère du Soleil.

Q : Quelles implications ces résultats ont-ils ?

R : Les résultats suggèrent que le rayon du Soleil est légèrement plus petit qu'on ne le pensait auparavant, ce qui remet en cause le modèle traditionnel et nécessite une réévaluation de notre compréhension des caractéristiques du Soleil.

Q : Comment les résultats ont-ils été obtenus ?

R : Les chercheurs ont effectué des calculs basés sur les fréquences du mode p pour estimer la taille du rayon photosphérique du Soleil.