Une étude révèle que la masse de la Voie lactée est plus petite qu'on ne le pensait auparavant

Une étude récente a fourni une mesure plus précise de la masse de notre galaxie, la Voie Lactée, et les résultats montrent qu'elle est plus petite que ce qui était estimé précédemment. Déterminer la masse d'une galaxie peut s'avérer difficile, mais une méthode consiste à examiner sa courbe de rotation, qui mesure la vitesse des étoiles en fonction de leur distance par rapport au centre galactique. En analysant la courbe de rotation, les scientifiques peuvent estimer la masse totale d'une galaxie.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’étudier la Voie lactée, il existe des obstacles dus à la présence de gaz et de poussières, qui gênent notre vision des étoiles au sein de la galaxie. Pour surmonter ce problème, les scientifiques ont utilisé de l’hydrogène neutre, qui émet une faible lumière, pour mesurer la courbe de rotation. Bien qu'elle ne soit pas aussi précise que les mesures stellaires, cette méthode a fourni une estimation approximative de la masse de la galaxie.

La nouvelle étude a utilisé les données du vaisseau spatial Gaia, qui contiennent des informations sur les positions et les mouvements de milliards d'étoiles. En analysant ces données, les chercheurs ont pu générer une courbe de rotation précise pour la Voie Lactée. Ils ont identifié ce que l'on appelle le déclin képlérien, qui indique la région externe de la galaxie où la vitesse des étoiles commence à diminuer conformément aux lois de Kepler. Ces informations ont permis à l'équipe d'établir une limite supérieure pour la masse de la Voie lactée.

L’étude a révélé que la meilleure correspondance avec leurs données plaçait la masse à environ 200 milliards de masses solaires, ce qui est nettement inférieur aux estimations précédentes. La limite supérieure absolue de la masse de la Voie lactée est de 540 milliards de masses solaires, ce qui suggère que la galaxie est environ deux fois moins massive qu'on le pensait auparavant.

Cette découverte indique également que la Voie lactée contient moins de matière noire qu’on ne le pensait, compte tenu de la quantité connue de matière ordinaire dans la galaxie. La matière noire est une forme mystérieuse de matière qui n’interagit pas avec la lumière et qui constituerait une partie importante de la masse de l’univers.

En conclusion, cette étude apporte un nouvel aperçu de la masse de la Voie Lactée, démontrant qu’elle est plus petite et contient moins de matière noire que ce qui était estimé précédemment. La mesure précise de la masse d'une galaxie est une tâche difficile, mais les progrès de la technologie et de l'analyse des données, tels que ceux utilisés dans cette étude, continuent de faire la lumière sur les mystères de notre univers.

