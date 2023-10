La collection d'échantillons OSIRIS-REx de la NASA dépasse les attentes et ralentit le processus de conservation

By

Le processus de conservation initial de la collection d'échantillons OSIRIS-REx de la NASA provenant de l'astéroïde Bennu progresse plus lentement que prévu, mais pour une bonne raison. La quantité de matière collectée a dépassé les attentes, ce qui a conduit à une approche méthodique du démontage de la tête TAGSAM, qui contient la majeure partie de la matière de l'astéroïde.

Après l'événement de collecte sur Bennu il y a trois ans, les scientifiques s'attendaient à trouver du matériel d'astéroïde dans la cartouche à l'extérieur de la tête TAGSAM. Cependant, ils ont découvert une abondance de particules sombres recouvrant l’intérieur du couvercle et de la base de la cartouche. Cette découverte inattendue a rendu le processus de conservation plus long que prévu.

Le premier échantillon prélevé à l'extérieur de la tête TAGSAM, sur le pont avionique, est actuellement analysé selon différentes techniques. La microscopie électronique à balayage, les mesures infrarouges et la diffraction des rayons X sont utilisées pour mieux comprendre la composition et les propriétés de l'échantillon.

L'analyse SEM fournira une analyse chimique et morphologique, tandis que les mesures infrarouges indiqueront la présence de minéraux hydratés et de particules riches en matières organiques. La diffraction des rayons X permettra d'identifier les minéraux présents dans l'échantillon et de donner une indication de leurs proportions.

L’analyse rapide en cours offrira des données précieuses aux chercheurs alors qu’ils se préparent à analyser plus en détail les plus gros morceaux de l’échantillon. Dans les semaines à venir, l'équipe de conservation prévoit de déplacer la tête TAGSAM vers une boîte à gants spécialisée pour la démonter et révéler l'échantillon global.

Sources : NASA, Lockheed Martin

Définitions:

NASA: Une agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis responsable du programme spatial civil et de la recherche aérospatiale. Sa mission est de découvrir et d'élargir les connaissances au profit de l'humanité.

OSIRIS-REx : Un vaisseau spatial lancé en 2016 pour étudier la formation des planètes, améliorer notre compréhension des astéroïdes géocroiseurs et collecter un échantillon de l'astéroïde Bennu.