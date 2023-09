Astéroïde Bennu : le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est sur le point de livrer un échantillon sur Terre

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est sur le chemin du retour vers la Terre avec une collection de morceaux d'astéroïdes provenant de l'astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial a été lancé en 2016 et a passé les sept dernières années à collecter des échantillons de l’ancien tas de décombres. Bennu a une petite chance d'entrer en collision avec la Terre à la fin du 22e siècle, c'est pourquoi la NASA a considéré cela comme un risque possible pour la sécurité et a envoyé OSIRIS-REx pour cette mission. Le vaisseau spatial devrait livrer les échantillons au Dugway Proving Ground du ministère de la Défense, dans l'Utah, le 24 septembre 2021.

Dante Lauretta, chercheur principal de la mission OSIRIS-REx, a confirmé que le vaisseau spatial est en bonne santé et prêt pour la livraison des échantillons. De nombreuses séances de pratique ont été organisées pour garantir la bonne manipulation des échantillons une fois qu’ils atteignent la Terre. Les équipes de récupération ont envisagé divers scénarios, notamment retrouver la capsule à l’envers ou dans une flaque d’eau. L'objectif est d'avoir toutes les procédures scriptées pour garantir une récupération fluide et réussie.

La capsule contenant les échantillons sera récupérée par un hélicoptère et transportée vers une salle blanche spécialement créée au sein du Utah Test and Training Range. De là, il sera transporté par avion jusqu'au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où il fera l'objet d'analyses plus approfondies.

La quantité exacte de matière astéroïde collectée par OSIRIS-REx est incertaine en raison d'une erreur de mesure. L'équipe estime que le vaisseau spatial a capturé entre 5.26 et 12.34 onces (149 à 350 grammes) de Bennu, dépassant les exigences de la mission de 60 grammes (2.1 onces).

Dante Lauretta, impliqué dans le projet OSIRIS-REx depuis 20 ans, a exprimé son enthousiasme de voir enfin les échantillons. Il l'a décrit comme une expérience surréaliste et le point culminant d'années de travail acharné. L'analyse des échantillons fournira des informations précieuses sur les premiers jours de la formation du système solaire et pourrait potentiellement révéler des indices sur l'origine de la vie sur Terre.

