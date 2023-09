La mission OSIRIS-REx de la NASA vise à déposer un échantillon d'astéroïde sur Terre

By

La toute première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA, OSIRIS-REx, devrait atterrir sur Terre le dimanche matin 24 septembre. La petite capsule contenant le précieux échantillon d'astéroïde atterrira au champ d'essai et d'entraînement de l'Utah, près de Dugway, après un mission réussie qui a collecté l’échantillon de l’astéroïde Bennu en octobre 2020.

L'atterrissage devrait avoir lieu quelques minutes avant 11 h HAE et sera diffusé en direct sur NASA Television, à partir de 10 h HAE. La NASA proposera également une diffusion en espagnol sur X (anciennement Twitter), Facebook et YouTube. La couverture se poursuivra jusqu'à ce que l'échantillon atteigne une salle blanche proche du site d'atterrissage.

OSIRIS-REx, une mission d'un milliard de dollars, a joué un rôle déterminant dans la capture de cet échantillon à l'aide de sa capsule de descente. L'objectif principal de la mission est d'étudier comment le système solaire s'est formé et évolué, et rapporter des échantillons permet aux scientifiques d'examiner de plus près les débuts de notre système solaire.

Une fois l’échantillon récupéré, les investigations se poursuivront sur Terre au cours des prochaines années. En attendant, le vaisseau spatial principal se lancera dans une nouvelle mission sous le nom d'OSIRIS-APEX. Son objectif est d’étudier l’astéroïde géocroiseur Apophis, dont l’arrivée est prévue en 2029.

Afin de fournir des informations supplémentaires et des mises à jour, la NASA a prévu divers événements liés à la mission OSIRIS-REx. Il s'agit notamment d'une mise à jour de la situation le 22 septembre, d'une conférence de presse après l'atterrissage le 24 septembre et d'une conférence sur la révélation de l'échantillon d'astéroïde le 11 octobre.

La mission OSIRIS-REx marque une étape importante dans notre exploration de l'espace et contribuera à une meilleure compréhension des origines et de l'histoire de notre système solaire.

