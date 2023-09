OSIRIS-REx de la NASA collecte un deuxième échantillon d'astéroïde et arrive au Texas

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a franchi une étape importante en collectant avec succès un deuxième échantillon de l'astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial a récupéré une réserve de terre et de gravier de la surface de l'astéroïde en octobre 2020. Ce dernier atterrissage a eu lieu dimanche dans le désert de l'Utah, passionnant les membres de l'équipe de mission et les scientifiques du monde entier. Cependant, l’échantillon d’astéroïde n’est pas resté longtemps dans l’Utah ; il est monté à bord d'un avion et a atteint sa destination finale à Houston, au Texas.

Le Johnson Space Center (JSC) de Houston a exprimé son enthousiasme à l'idée d'accueillir OSIRIS-REx et l'échantillon d'astéroïde. L’équipe du JSC prévoit désormais de conserver et de préserver l’échantillon. Les informations recueillies sur l'astéroïde pourraient fournir des informations précieuses sur la formation planétaire, les origines de la vie et l'impact potentiel des astéroïdes sur Terre.

OSIRIS-REx, lancée en 2016, est arrivée sur l'astéroïde géocroiseur Bennu en 2018. Après avoir étudié attentivement Bennu pendant 22 mois, la sonde a réussi à prélever un échantillon de la surface de l'astéroïde, marquant la première fois que la NASA collecte des morceaux d'un astéroïde en XNUMX. espace. La plongée dans la surface de Bennu a révélé un aspect spongieux surprenant, alors qu'OSIRIS-REx s'enfonçait profondément dans l'astéroïde avant de reculer en toute sécurité.

En mai 2021, le vaisseau spatial a commencé son voyage de retour vers la Terre et a largué dimanche sa capsule d'échantillons, qui est descendue vers le champ d'essai et d'entraînement de l'Utah comme prévu. La prochaine phase consistera à transporter l'échantillon de Bennu vers une installation de conservation nouvellement construite au JSC, gérée par la division Astromaterials Research and Exploration Science.

Au cours des deux prochaines années, l’équipe scientifique OSIRIS-REx, composée de plus de 200 personnes provenant de 35 institutions à travers le monde, étudiera l’échantillon. L'équipe vise à atteindre les principaux objectifs scientifiques de la mission, notamment la compréhension de la formation et de l'évolution du système solaire et le rôle des astéroïdes riches en carbone comme Bennu dans la fourniture des éléments constitutifs de la vie sur Terre.

Environ 25 % du matériau Bennu, dont le poids est estimé à environ 8.8 onces (250 grammes), sera disponible pour les recherches de l'équipe scientifique. De plus, une partie sera allouée à l'Agence spatiale canadienne pour sa contribution à la mission, et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale recevra également un petit pourcentage de l'échantillon dans le cadre de sa collaboration avec la NASA.

La majorité de l'échantillon Bennu, environ 70 %, restera au JSC pour une étude future. Cela permettra aux scientifiques des générations futures d’utiliser des technologies encore à inventer afin de répondre à des questions fondamentales sur le système solaire.

Avec la collecte réussie d'un deuxième échantillon d'astéroïde, OSIRIS-REx continue de contribuer à notre connaissance de l'univers et détient le potentiel de percer les mystères sur la formation de notre système solaire et les origines de la vie.

