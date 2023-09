La NASA renvoie avec succès un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA a renvoyé avec succès un échantillon de l'astéroïde 101955 Bennu sur Terre. La mission fait partie d’une série de missions de « retour d’échantillons » menées par divers pays dans le but de collecter du matériel provenant d’astéroïdes et d’autres corps célestes à des fins d’étude.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été lancé le 8 septembre 2016 et a passé deux ans à se rendre à Bennu. Le vaisseau spatial a effectué une étude détaillée de l'astéroïde avant de descendre sur une orbite d'un kilomètre, battant ainsi un précédent record établi par le vaisseau spatial Rosetta. En avril et août 1, le vaisseau spatial a effectué deux atterrissages de répétition au-dessus de la surface de l'astéroïde pour préparer la récupération de l'échantillon.

À l’aide d’un mécanisme sophistiqué ressemblant à un pogo stick, OSIRIS-REx a collecté environ 250 grammes de matériau de la surface de Bennu avant de jaillir. L'échantillon est désormais contenu en toute sécurité dans une capsule pour éviter toute contamination et sera conservé par la direction de la recherche et de l'exploration des astromatériaux de la NASA et par le centre japonais de conservation des échantillons extraterrestres.

Outre le retour réussi des échantillons, la mission OSIRIS-REx se poursuivra avec un nouvel objectif. Le vaisseau spatial est désormais sur une trajectoire pour rencontrer l'astéroïde 99942 Apophis en 2029. Il passera 18 mois en orbite autour d'Apophis pour étudier sa surface et analyser sa composition.

Bennu a été spécifiquement choisi comme cible de la mission car il a subi une évolution géologique minime depuis la formation du système solaire. L’astéroïde est principalement composé de composés contenant du carbone, notamment des molécules organiques essentielles à la vie. En étudiant de près les astéroïdes et les comètes, les scientifiques peuvent mieux comprendre la formation du système solaire et le développement de la vie.

Les missions de retour d'échantillons comme OSIRIS-REx fournissent des données in situ précieuses qui peuvent être comparées aux observations des télescopes sur Terre. Cela aide les scientifiques à mieux comprendre les propriétés et le comportement des astéroïdes. Les données OSIRIS-REx ont également été utilisées pour étudier l’effet Yarkovsky, qui affecte les orbites des petits astéroïdes en raison d’émissions thermiques inégales.

Les missions passées de retour d’échantillons, telles que les atterrissages habités d’Apollo sur la Lune, ont rapporté d’importantes quantités de matériel à étudier. La mission OSIRIS-REx ajoute à cet héritage en élargissant davantage nos connaissances sur les astéroïdes et leur importance dans la compréhension de la formation des corps célestes et du potentiel de vie extraterrestre.

