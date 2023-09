La capsule OSIRIS-REx de la NASA livrera des échantillons d'astéroïdes vierges sur Terre

By

La mission historique de la NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), devrait livrer les tout premiers échantillons d'astéroïdes vierges sur Terre dimanche matin. La sonde OSIRIS-REx lâchera une capsule contenant des échantillons de l'astéroïde géocroiseur Bennu. La capsule devrait atterrir en douceur sous des parachutes sur le terrain d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah et sur le terrain d'essai de Dugway.

Vous pouvez regarder la couverture en direct de l'atterrissage sur la chaîne YouTube de la NASA ou sur Space.com. La couverture débutera à 10 h HAE.

OSIRIS-REx a été lancé en septembre 2016 et a atteint Bennu, un astéroïde potentiellement dangereux, en décembre 2018. La sonde a passé les 22 mois suivants à étudier l'astéroïde, établissant un nouveau record pour le plus petit corps jamais mis en orbite par un vaisseau spatial.

En octobre 2020, OSIRIS-REx a réussi à collecter un échantillon de la surface de Bennu, capturant environ 8.8 onces (250 grammes) de terre et de gravier. La quantité exacte sera déterminée une fois que l’équipe de mission ouvrira la capsule d’échantillon de la sonde.

Après l'atterrissage, l'échantillon sera transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour être conservé et stocké. Les scientifiques du monde entier auront accès à l’échantillon pour une étude plus approfondie. Ils espèrent mieux comprendre les débuts du système solaire et étudier la présence de molécules organiques contenant du carbone qui pourraient avoir contribué à l’origine de la vie sur Terre.

En plus de cette étape importante, le vaisseau spatial OSIRIS-REx poursuivra sa mission prolongée appelée OSIRIS-APEX. Il se rendra vers l’astéroïde potentiellement dangereux Apophis, avec une arrivée prévue en 2029.

Cette mission représente une réalisation importante pour la NASA, ouvrant de nouvelles possibilités pour comprendre les origines de notre système solaire et le potentiel de vie au-delà de la Terre.

