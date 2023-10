Des scientifiques de la NASA examinent des échantillons de l'astéroïde Bennu pour obtenir de nouvelles informations

Résumé : Des scientifiques de la NASA analysent actuellement des échantillons collectés sur l'astéroïde Bennu qui ont été ramenés sur Terre par le vaisseau spatial Osiris-Rex. L'analyse initiale des échantillons a révélé qu'ils sont riches en minéraux chargés en carbone et en eau, ce qui indique le potentiel de fournir de nouvelles informations sur la formation du système solaire. Cependant, la quantité exacte de matière astéroïde capturée par le vaisseau spatial est encore incertaine. L'équipe d'Osiris-Rex estime qu'elle possède environ 250 grammes (9 onces) au total, mais un examen plus approfondi et une pesée de la chambre intérieure utilisée pour stocker les fragments seront nécessaires pour le confirmer. Une fois entièrement extraite, une partie de l’échantillon sera partagée avec des chercheurs du monde entier, notamment des scientifiques britanniques qui mèneront des investigations plus approfondies. Les matériaux Bennu ont été collectés à l’aide d’une manœuvre audacieuse où le vaisseau spatial s’est approché et a « high-five » l’astéroïde. L’étude de ces échantillons pourrait faire la lumière sur les éléments constitutifs organiques nécessaires à l’origine de la vie sur Terre et sur d’autres corps célestes du système solaire.

L'analyse des échantillons fait appel à diverses techniques, telles que la microscopie électronique, la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge et la tomodensitométrie. Ces procédures fourniront des données précieuses sur la composition et la structure des matériaux des astéroïdes. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par Bennu car il conserve probablement la chimie qui existait lors de la formation des planètes autour du Soleil. Ils émettent l’hypothèse que des astéroïdes similaires à Bennu pourraient avoir apporté des composants importants, tels que de l’eau et des molécules organiques, à la Terre. Les résultats de l’étude des échantillons d’astéroïdes aideront les chercheurs à mieux comprendre la complexité et l’origine des molécules organiques, ainsi que leur rôle dans le développement de la vie.

Les équipes d'Osiris-Rex visent à terminer une série d'études d'ici mars et à présenter leurs résultats lors de la conférence scientifique lunaire et planétaire. De plus, deux articles de synthèse majeurs seront publiés dans la revue Meteoritics & Planetary Science, fournissant une compréhension complète des échantillons de Bennu.

