Les échantillons d'astéroïdes Osiris-Rex de la NASA pourraient révéler les mystères des origines de la Terre

La mission Osiris-Rex de la NASA, qui a collecté un échantillon de matière de l'astéroïde Bennu en 2020, a révélé des images et des analyses préliminaires des roches spatiales qu'elle a ramenées sur Terre. Cet échantillon a le potentiel de répondre à des questions sur la création de la Terre, l’arrivée de l’eau sur notre planète et les origines de la vie.

Le Dr Francis McCubbin, conservateur des astromatériaux au Johnson Space Center de la NASA, a déclaré que ces matériaux pourraient être stockés et utilisés pour des expériences pendant des années. L’espoir est que les futurs scientifiques seront capables de répondre aux questions sur l’univers en utilisant une technologie qui n’a pas encore été inventée.

La collecte d'échantillons d'astéroïdes est importante car elle permet aux scientifiques d'étudier des matériaux provenant de l'espace qui n'ont pas été contaminés par l'atmosphère terrestre. L’échantillon d’Osiris-Rex est considéré comme « vierge » et fournit des informations précieuses sur l’astéroïde Bennu.

Des missions précédentes, telles que les missions japonaises Hayabusa en 2010 et 2020, ont également livré du matériel d'astéroïde sur Terre. Cependant, la mission Osiris-Rex est revenue avec beaucoup plus de matériel, permettant une distribution plus large aux scientifiques du monde entier et des expositions publiques dans les musées. Cette taille d’échantillon plus grande offre également une opportunité unique d’examiner la disposition des minéraux dans de plus grands morceaux de l’astéroïde.

L’analyse préliminaire des échantillons a déjà donné des résultats passionnants. De l'eau enfermée dans des minéraux argileux a été découverte, mettant en lumière la façon dont l'eau a pu arriver sur Terre et sur d'autres planètes intérieures. L’échantillon contient également du carbone et du soufre, deux composants essentiels à la vie. Le carbone est l’ingrédient clé des composés organiques, tandis que le soufre est crucial pour les acides aminés, éléments constitutifs des protéines.

On pense que des astéroïdes comme Bennu ont joué un rôle dans « l’ensemencement » de la Terre avec des composés prébiotiques, jetant ainsi les bases de la vie. La présence de magnétite, un oxyde de fer, dans l’échantillon est significative car liée à des réactions chimiques cruciales pour l’évolution de la vie.

L'analyse des échantillons d'Osiris-Rex est toujours en cours, mais les premières découvertes ont déjà fourni des informations précieuses sur les origines de notre planète. En plus de comprendre l'histoire de la Terre, la découverte d'eau sur les astéroïdes est prometteuse pour l'exploration spatiale future, car l'eau peut être décomposée en hydrogène et en oxygène, des ressources cruciales pour les missions habitées.

