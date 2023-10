La NASA révèle des images et une analyse d'un échantillon d'astéroïde

Le 24 septembre, une capsule de la NASA est revenue sur Terre avec une précieuse collection de matériaux récupérés sur un astéroïde. Récemment, la NASA a publié des images et une analyse préliminaire des roches spatiales trouvées à l'intérieur de la capsule. La mission, appelée Osiris-Rex, a collecté un échantillon de matière de l’astéroïde Bennu en 2020 et l’a ramené sur Terre. Les roches trouvées à l’intérieur de la capsule ont le potentiel de répondre à des questions sur la création de la Terre, l’arrivée de l’eau et les origines de la vie.

Lors d'une conférence de presse, le Dr Francis McCubbin, conservateur des astromatériaux au Johnson Space Center de la NASA, a mentionné que ces matériaux pourraient être étudiés et utilisés dans des expériences dans les années à venir. Les scientifiques pensent que cet échantillon vierge fournira des informations précieuses sur Bennu, contrairement aux échantillons de météorites qui sont souvent contaminés et difficiles à retracer jusqu'à des astéroïdes spécifiques.

Bennu est un astéroïde carboné ou de type C, qui contient une grande quantité de carbone et de composés volatils comme l'eau. L’analyse de l’échantillon a été difficile car la technique de prélèvement de l’échantillon a été si efficace qu’elle a fait déborder le récipient à l’intérieur de la capsule. Cependant, une première analyse a déjà révélé des résultats intéressants. De l'eau enfermée dans des minéraux argileux de Bennu a été découverte, mettant en lumière un mécanisme proposé pour la façon dont l'eau est arrivée sur Terre. L’échantillon contient également du carbone et du soufre en abondance, tous deux essentiels à la vie. La présence de magnétite, un oxyde de fer, suggère que des astéroïdes comme Bennu pourraient avoir joué un rôle dans l'ensemencement de la Terre avec des composés prébiotiques nécessaires à l'évolution de la vie.

Cette mission Osiris-Rex est la première mission américaine à ramener un échantillon d'astéroïde sur Terre. L'échantillon, estimé à environ 250 g, peut désormais être distribué aux scientifiques du monde entier et exposé dans les musées pour que le public puisse l'apprécier. De plus, les plus gros fragments de roche inclus dans l’échantillon offrent une occasion unique d’examiner la disposition des différents minéraux au sein de l’astéroïde, ouvrant ainsi la voie à un potentiel scientifique encore plus important.

