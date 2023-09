Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA revient avec des échantillons de l'astéroïde Bennu

By

Résumé : Après une mission de sept ans, le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA s'apprête à terminer son voyage pour étudier la « roche la plus dangereuse du système solaire » en revenant avec des échantillons de sol de l'astéroïde Bennu. Dimanche, lorsque le vaisseau spatial passera sur Terre, les échantillons seront déposés et protégés dans une capsule. Les scientifiques espèrent que l’analyse de la chimie de ces échantillons permettra de mieux comprendre la formation des planètes il y a des milliards d’années et éventuellement de faire la lumière sur les origines de la vie sur Terre. La capsule devrait atterrir dans l’État américain de l’Utah à 08h55, heure locale. Malgré l'anxiété entourant la descente, l'enquêteur principal de la mission, Dante Lauretta, a rassuré que l'équipe était bien préparée à toute éventualité. L'objectif d'Osiris-Rex était de collecter des échantillons de Bennu, qui a une petite chance d'entrer en collision avec notre planète à la fin du 22e siècle. Le vaisseau spatial a atteint l’astéroïde en 2018, a passé deux ans à l’étudier, puis a réussi à collecter des matériaux de surface. La dernière étape consiste à livrer en toute sécurité les échantillons, pesant environ 250 g, sur Terre.

Les équipes de récupération sont confiantes quant à l'atterrissage ; ils restent toutefois prudents en raison des incidents passés. Un de ces incidents s'est produit en 2004 avec la capsule Genesis, dont le parachute s'est rompu, endommageant les échantillons. Les interrupteurs gravitationnels de la capsule d'Osiris-Rex ont fait l'objet d'une inspection minutieuse pour éviter un problème similaire. Néanmoins, une « équipe de violation » sera prête à apporter son aide si nécessaire. Pendant que la capsule descend, les météorologues de l'Utah surveilleront les conditions météorologiques pour prédire avec précision la position d'atterrissage. Les opérations de récupération, y compris le vol jusqu'au point de dépôt en hélicoptère et le transport de l'échantillon vers une salle blanche du Dugway Proving Ground, ont été soigneusement planifiées pour éviter toute contamination. Une fois livrés en toute sécurité, les échantillons seront transportés au Johnson Space Center de la NASA au Texas pour une analyse détaillée.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex devrait poursuivre sa mission après avoir livré les échantillons, car il lui sera ordonné de rencontrer un autre astéroïde appelé Apophis en 2029.

Définitions:

– Osiris-Rex : mission spatiale de la NASA pour étudier l'astéroïde Bennu.

– Bennu : Un astéroïde susceptible d’entrer en collision avec la Terre à la fin du 22e siècle.

– Genesis : une mission précédente de vaisseau spatial qui a rencontré des problèmes lors de la récupération des échantillons.

– Interrupteurs gravitationnels : Composants de la capsule qui assurent une orientation correcte lors de la descente.

Source: BBC News