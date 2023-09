Le vaisseau spatial Osiris-Rex devrait faire son retour sur Terre, transportant de précieux échantillons collectés sur l'astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial devrait atteindre le sommet de l'atmosphère terrestre dans l'ouest de l'Utah à 08 h 42, heure locale. La cible d'atterrissage est un champ d'essai militaire éloigné dans cette zone.

Lorsque le vaisseau spatial entrera dans l’atmosphère terrestre, il se déplacera à une vitesse fulgurante de 12 km/s, ou 27,000 3,000 mph. Cette vitesse rapide fera chauffer le dessous de l'engin à des températures dépassant XNUMX XNUMX degrés Celsius. Cependant, cette chaleur intense servira également à ralentir le vaisseau spatial.

Pour assurer la stabilité lors de la descente, un parachute drogue sera déployé. Suite à cela, une goulotte principale ramènera doucement la capsule au sol. L’heure prévue pour le contact avec le sol du désert de l’Utah est 08h55.

Une fois le vaisseau spatial atterri, des hélicoptères le transporteront vers un laboratoire temporaire. Ce laboratoire servira à préparer la capsule d'échantillon en vue d'une analyse plus approfondie au Johnson Space Center de la NASA au Texas. Le centre dispose d'installations dédiées spécialement conçues pour l'examen et l'étude approfondis des échantillons collectés sur l'astéroïde Bennu.

Cette mission monumentale a duré des années, le vaisseau spatial Osiris-Rex ayant entamé son voyage vers Bennu en 2016. Le but de la mission était de collecter des échantillons de cet astéroïde géocroiseur et de les renvoyer sur Terre pour une étude détaillée. On pense que les échantillons de Bennu contiennent des informations précieuses sur les débuts du système solaire et les origines de la vie.

Alors que le vaisseau spatial Osiris-Rex termine sa mission et revient sur Terre, les scientifiques et les chercheurs attendent avec impatience l'arrivée des échantillons. Les découvertes de ces échantillons pourraient avoir des implications significatives pour notre compréhension de notre propre planète et de l’univers dans son ensemble.

