La mission Osiris-Rex de la NASA va livrer le plus gros échantillon d'astéroïde sur Terre

By

La mission Osiris-Rex de la NASA est sur le point d'entrer dans l'histoire en livrant le plus grand échantillon d'astéroïde jamais restitué sur Terre. Une capsule contenant environ 250 g de roches et de poussières collectées sur l'astéroïde Bennu devrait atterrir dimanche dans le désert de l'Utah. Cette mission marque la première tentative de la NASA de prélever un échantillon d'un astéroïde depuis 2020.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex a été lancé en septembre 2016 et est arrivé à Bennu en décembre 2018. Pendant près de deux ans, le vaisseau spatial a méticuleusement cartographié la surface de l'astéroïde avant de collecter l'échantillon le 20 octobre 2020.

Une partie de l'échantillon, environ un quart, sera répartie entre plus de 200 personnes provenant de 38 institutions à travers le monde. Ce groupe diversifié de scientifiques travaillera ensemble pour analyser l’échantillon et mieux comprendre les débuts de l’histoire et l’évolution de notre système solaire. Bennu, un vestige vieux de 4.5 milliards d'années, est considéré comme une capsule temporelle pouvant fournir de précieux indices sur la formation des planètes.

L’un des principaux avantages de la collecte d’un échantillon directement sur un astéroïde comme Bennu est la contamination minimale. Contrairement aux météorites qui tombent sur Terre et sont rapidement contaminées au contact de notre atmosphère, l’échantillon d’Osiris-Rex donnera aux scientifiques un aperçu préservé du passé. Cela pourrait être crucial pour comprendre l’origine des matières organiques et de l’eau qui pourraient avoir contribué au développement de la vie sur Terre.

L'astrophysicien Boris Gansicke de l'Université de Warwick souligne l'importance de l'étude des astéroïdes : « Les astéroïdes de notre système solaire contiennent les éléments constitutifs bruts à partir desquels la Terre a été créée. Ainsi, déterminer leur composition nous en apprendra beaucoup sur la façon dont notre planète s'est formée. . De nombreuses questions restent encore sans réponse, telles que l'origine de l'eau sur Terre et l'origine des ingrédients nécessaires à la vie.»

Cette mission représente une étape importante dans notre quête de connaissances sur l'histoire de notre système solaire et ouvre des possibilités d'exploration plus approfondie des astéroïdes et de leur impact potentiel sur notre compréhension des origines de la vie.

Sources:

– AP