Le vaisseau spatial OSIRIS-REx revient avec succès sur Terre avec un échantillon de l'astéroïde Bennu

La sonde spatiale OSIRIS-REx, qui transportait un échantillon de l'astéroïde Bennu, a effectué un retour réussi sur Terre dimanche 24 septembre, sept ans après son lancement en 2016. En ouvrant la cartouche de retour d'échantillon, les scientifiques ont découvert de la poussière noire et des débris sur la surface. pont avionique du vaisseau spatial. Le vaisseau spatial a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah et a ensuite été transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Au Johnson Space Center, une équipe d’experts démontera soigneusement l’instrument appelé TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) pour accéder à l’échantillon global contenu dans la capsule. Ces travaux se dérouleront dans un laboratoire spécialement conçu pour la mission OSIRIS-REx. La dépose du couvercle en aluminium a été réalisée dans une boîte à gants créée pour la manipulation de gros équipements.

Une fois le TAGSAM séparé du bidon, il sera placé dans un récipient de transfert scellé pour maintenir un environnement azoté pendant environ deux heures. Ce conteneur permet à l'équipe de déplacer le TAGSAM dans une autre boîte à gants spécialisée, ce qui accélère le processus de démontage. Dans cette boîte à gants, scientifiques et techniciens retireront soigneusement la tête TAGSAM, qui devrait contenir la majeure partie de l’échantillon.

L'équipe du Johnson Space Center analysera la poussière d'astéroïde pour mieux comprendre ses caractéristiques chimiques, minérales et physiques, ainsi que les types de roches présentes dans le plus grand échantillon. L'échantillon sera révélé au public lors d'un événement spécial diffusé en direct le 11 octobre, qui sera diffusé en direct sur le site officiel de la NASA.

L'échantillon collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx sera stocké en toute sécurité et mis à la disposition des scientifiques du monde entier pour de futures recherches. Cette mission marque le tout premier retour d'échantillons d'astéroïdes américains et fournit des informations précieuses sur la formation du Soleil et des planètes il y a environ 4.5 milliards d'années.

