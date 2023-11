Explorer Apophis : la mission OSIRIS-APEX de la NASA

Après avoir accompli avec succès sa mission initiale consistant à collecter et à livrer un échantillon de l'astéroïde géocroiseur Bennu, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA se lance dans une nouvelle aventure. La mission a été prolongée et le vaisseau spatial a été renommé OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) pour étudier un autre astéroïde géocroiseur, Apophis.

Apophis est devenu célèbre lorsqu'il a été découvert en 2004, car il craignait qu'il n'entre en collision avec la Terre en 2029. Cependant, des observations et des modélisations ultérieures ont montré que l'astéroïde ne présente aucun risque pendant au moins les cent prochaines années. Malgré cela, l’astéroïde continue de susciter l’intérêt des scientifiques et du public.

OSIRIS-APEX rencontrera Apophis en 2029, peu après l'approche rapprochée de l'astéroïde avec la Terre. La mission vise à étudier Apophis en détail et à découvrir des informations précieuses sur sa composition, son évolution et ses caractéristiques. Les scientifiques espèrent comprendre la résistance, la porosité et la densité de ses matériaux, ce qui pourrait fournir des informations précieuses pour la recherche sur la défense planétaire.

Apophis est un astéroïde pierreux de 340 mètres de large, ou de type S, composé de matériaux silicatés et de nickel-fer. Sa proximité avec la Terre permettra aux scientifiques d'étudier les interactions avec les forces gravitationnelles de la Terre. Ils anticipent l’observation d’activités telles que des glissements de terrain ou des éjections de particules susceptibles de créer des queues ressemblant à des comètes. Cette approche rapprochée présente une expérience naturelle unique pour étudier les forces de marée et l’accumulation de débris, processus importants dans la formation des planètes.

L’équipe OSIRIS-APEX vise à approfondir les connaissances acquises lors de la mission Bennu et à explorer de nouvelles questions soulevées par leurs découvertes. La détection de minéraux argileux et de matières organiques sur Bennu suggère des interactions passées avec l'eau, et l'équipe est impatiente de voir si Apophis présente des caractéristiques similaires. En acquérant une compréhension plus approfondie d'Apophis et des astéroïdes similaires, les scientifiques peuvent faire progresser nos connaissances sur la formation du système solaire et éclairer les stratégies de défense planétaire.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la mission OSIRIS-APEX ?

R : La mission OSIRIS-APEX est une extension de la mission OSIRIS-REx, qui vise à étudier en détail l'astéroïde géocroiseur Apophis.

Q : Pourquoi Apophis a-t-il été choisi comme cible de la mission OSIRIS-APEX ?

R : Apophis a été sélectionné car c'est le seul objet que le vaisseau spatial peut rencontrer de près. Sa proximité avec la Terre permet aux scientifiques d'étudier les interactions avec les forces gravitationnelles de la Terre.

Q : Qu’est-ce que les scientifiques espèrent apprendre de l’étude d’Apophis ?

R : Les scientifiques espèrent recueillir des informations sur la composition, les caractéristiques et l'évolution d'Apophis. Ces connaissances peuvent éclairer la recherche sur la défense planétaire et notre compréhension de la formation du système solaire.

Q : En quoi Apophis diffère-t-il de la cible précédente, Bennu ?

R : Apophis est un astéroïde pierreux, ou de type S, composé de matériaux silicatés et de nickel-fer. En revanche, Bennu est un astéroïde de type C riche en matière carbonée.

Q : À quelle fréquence un astéroïde de la taille d’Apophis s’approche-t-il de la Terre ?

R : Un astéroïde de la taille d’Apophis s’approchant aussi près de la Terre est rare, se produisant environ une fois tous les 7,500 XNUMX ans.