Mission OSIRIS-REx : collecter des échantillons de l'astéroïde Bennu pour comprendre les origines de notre système solaire

Des scientifiques du Southwest Research Institute de la NASA étudient des échantillons collectés sur l'astéroïde Bennu lors de la mission OSIRIS-REx. Cette mission, la première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA, vise à prélever un échantillon d'un astéroïde riche en carbone qui a probablement subi d'importantes altérations liées à l'eau. En étudiant cet échantillon, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’histoire organique et hydrique de notre système solaire et son rôle potentiel dans la formation de la Terre.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 avec pour objectif de collecter et de livrer un échantillon d'astéroïde sur Terre. Lorsque le vaisseau spatial s'est approché de Bennu pour son bref atterrissage, les scientifiques ont été surpris par la fermeté de la surface. Décrit comme étant comme une piscine à balles, la surface a fait couler le vaisseau spatial plus profondément que prévu. Cependant, ce résultat inattendu s’est avéré bénéfique car il a permis de collecter une plus grande quantité de matière provenant de l’astéroïde.

L’importance de cet échantillon réside dans son potentiel à fournir des informations sur la formation de notre système solaire. Les météorites ont déjà offert quelques informations, révélant différentes zones autour du soleil lors de sa formation. Les planètes telluriques, dont la Terre, se sont formées plus près du soleil, tandis que les géantes gazeuses et de glace se sont formées plus loin. Cependant, l’origine de l’eau sur Terre et les origines de la vie restent des questions sans réponse.

Les astéroïdes comme Bennu servent de capsules temporelles qui préservent la chimie primitive de notre système solaire, notamment l'eau, les matières organiques et d'autres composés essentiels. En analysant un échantillon vierge de Bennu, les scientifiques espèrent mieux comprendre l'inventaire chimique présent lors de la formation de la Terre. Sur Terre, ce record a été effacé au fil du temps, rendant l'étude d'échantillons d'astéroïdes cruciale pour percer les mystères entourant les origines de notre planète.

L'étude de l'échantillon Bennu promet d'améliorer notre compréhension de l'histoire de notre système solaire et des facteurs qui ont contribué au développement de la Terre. Les données obtenues lors de cette mission mettront en lumière la présence d'eau et de matières organiques au cours des premières étapes de notre système solaire, approfondissant ainsi nos connaissances sur la formation de notre propre planète et l'émergence de la vie.