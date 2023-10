Comprendre le comportement des électrons dans les sels fondus pour les réacteurs nucléaires avancés

Des chercheurs du Laboratoire national d'Oak Ridge du ministère de l'Énergie et de l'Université de l'Iowa ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de la manière dont les électrons interagissent avec les sels fondus dans les réacteurs nucléaires avancés. En simulant informatiquement l’introduction d’un excès d’électrons dans le sel de chlorure de zinc fondu, les scientifiques ont pu identifier trois états que l’électron peut adopter.

Dans le premier scénario, l’électron fait partie d’un radical moléculaire comprenant deux ions zinc. Dans le deuxième scénario, l’électron se localise sur un seul ion zinc. Dans le troisième scénario, l’électron est délocalisé et réparti de manière diffuse sur plusieurs ions sel. Ces résultats sont cruciaux pour prédire l’impact des radiations sur les performances des réacteurs alimentés au sel.

Les réacteurs à sels fondus sont considérés comme une conception potentielle pour les futures centrales nucléaires. Par conséquent, il est de la plus haute importance de comprendre comment les sels fondus réagissent à un rayonnement élevé. Les chercheurs avaient pour objectif de faire la lumière sur le comportement d'un électron au contact des ions qui constituent un sel fondu.

Bien que l’étude ne réponde pas à toutes les questions, elle constitue un point de départ crucial pour des recherches plus approfondies sur l’interaction entre les électrons et les sels fondus. Les chercheurs pensent également que les trois espèces identifiées formées par les électrons à court terme pourraient potentiellement réagir pour en former des plus complexes sur des périodes plus longues.

L’étude, intitulée « Les sels fondus à haute température sont-ils réactifs avec un excès d’électrons ? Case of ZnCl2 », a été publié dans The Journal of Physical Chemistry B. Il a été sélectionné comme choix des éditeurs de l'ACS, indiquant son potentiel d'intérêt pour le grand public.

Cette recherche a été menée dans le cadre du Centre de recherche sur les sels fondus dans les environnements extrêmes du DOE (MSEE EFRC) dirigé par le Laboratoire national de Brookhaven. L'équipe de recherche prévoit de continuer à étudier les effets des radiations sur d'autres systèmes salins. Leurs recherches informatiques ont été effectuées dans les installations des utilisateurs du DOE, notamment le Compute and Data Environment for Science du Oak Ridge National Laboratory et le National Energy Research Scientific Computing Center du Lawrence Berkeley National Laboratory.

Comprendre le comportement des électrons dans les sels fondus est crucial pour le progrès des réacteurs à sels fondus. Il contribue à garantir la sécurité et l’efficacité de ces réacteurs, considérés comme une option prometteuse pour la future production d’énergie nucléaire.

Sources:

– Lawrence Bernard, ORNL