La pluie de météores des Orionides : un événement céleste spectaculaire

La pluie de météores des Orionides, décrite par la NASA comme l'une des plus belles pluies de l'année, devrait culminer dans les prochains jours. Connus pour leur luminosité et leur vitesse, les météores des Orionides se déplacent à une vitesse stupéfiante de 148,000 41 milles par heure ou XNUMX milles par seconde. Certains de ces météores laissent derrière eux des traînées lumineuses faites de débris, ajoutant à la splendeur du spectacle céleste.

Selon la NASA, les météores seront encadrés par certaines des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, offrant ainsi une toile de fond spectaculaire aux observateurs. Les averses ont commencé le 26 septembre et se poursuivront jusqu'au 22 novembre, mais le pic est attendu le 21 octobre. Pendant cette période, les observateurs dans un ciel sans lune peuvent s'attendre à voir environ 23 météores par heure.

La pluie de météores des Orionides se produit chaque année lorsque la Terre traverse une zone spatiale remplie de débris de la comète de Halley. Ces débris, constitués de particules de poussière de la comète, sont responsables des traînées de lumière perçues comme des météores lorsqu'ils entrent en collision avec l'atmosphère terrestre.

Pour observer la pluie de météores des Orionides, il est préférable de trouver un endroit éloigné des sources lumineuses. Il faut environ 30 minutes aux yeux pour s'adapter à l'obscurité, permettant ainsi une meilleure visibilité des météores. Dans l’hémisphère nord, il est recommandé de s’allonger sur le dos, les pieds orientés vers le sud-est, tandis que dans l’hémisphère sud, il est conseillé de pointer les pieds vers le nord-est.

La localisation de la constellation d'Orion, dont la pluie de météores tire son nom, guidera les observateurs vers le point radiant du ciel. Cependant, pour une vue plus spectaculaire, il est préférable de regarder à au moins 45 à 90 degrés d'Orion, car cela rendra les météores plus longs et plus impressionnants.

Après octobre, les passionnés d’astronomie pourront s’attendre à la pluie de météores des Léonides en novembre. Les Léonides, causées par les débris de la comète Tempel-Tuttle, chevaucheront brièvement les Orionides avant de culminer le 18 novembre.

La beauté des pluies de météores réside dans l’émerveillement qu’il y a à observer des objets célestes interagir avec l’atmosphère terrestre. Il rappelle l’immensité et la magnificence de notre univers. Alors, marquez vos calendriers et préparez-vous à être impressionné par la splendeur de la pluie de météores Orionides !

Définitions:

Pluie de météores orionides : Pluie de météores annuelle qui se produit lorsque la Terre traverse la traînée de débris laissée par la comète de Halley.

Comète de Halley : Une célèbre comète périodique qui met environ 76 ans à orbiter autour du soleil.

Point radiant : point du ciel d'où semblent provenir les météores dans une pluie de météores.

