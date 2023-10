Préparez-vous pour la pluie de météores Orionides

By

Les observateurs du ciel vont se régaler ce mois-ci alors que la pluie annuelle de météores des Orionides atteint son apogée. Cet événement céleste, qui produit jusqu'à 25 météores par heure, devrait éblouir les observateurs d'étoiles samedi soir et jusqu'aux premières heures de dimanche. Les Orionides sont particulièrement spéciales car les météores sont en réalité des fragments de la comète de Halley, connue sous le nom de comète 1P/Halley.

La comète de Halley est une comète célèbre qui ne peut être vue depuis la Terre que tous les 75 à 76 ans. Cependant, la pluie de météores des Orionides offre chaque année l'occasion aux gens d'être témoins d'un morceau de l'histoire de cette comète. Lorsque la comète de Halley tourne autour du soleil, elle laisse une traînée de débris sur son passage. Lorsque la Terre traverse ces débris, ceux-ci pénètrent dans notre atmosphère à des vitesses incroyables.

Le Dr Minjae Kim, chercheur à l'Université de Warwick, explique que la pluie de météores Orionides se produit entre le 2 octobre et le 7 novembre, avec son apogée dans la nuit du 20 au 22 octobre. Cependant, la pluie peut être observée avant et après les dates de pointe. Cette douche est non seulement connue pour sa beauté mais aussi pour son lien avec la comète de Halley.

Pour assister à la pluie de météores des Orionides, tout ce dont vous avez besoin est un ciel dégagé, de la patience et un endroit éloigné de la pollution lumineuse. Les météores seront visibles à l’œil nu dans toutes les parties du ciel, ce qui en fera un événement visible à l’échelle mondiale. Que vous soyez dans l'hémisphère nord ou sud, vous pourrez profiter de ce spectacle céleste jusqu'au 7 novembre.

Donc, si vous avez manqué « l'événement unique » qu'est la découverte de la comète de Halley, ne vous inquiétez pas. La pluie de météores des Orionides offre une occasion unique d’observer les débris laissés par cette célèbre comète et de s’adonner à la beauté du ciel nocturne.

Sources:

– Nina Massey, correspondante scientifique de l'AP