La pluie de météores des Orionides culminera le 21 octobre : comment en faire l'expérience

By

La pluie de météores des Orionides, qui a lieu actuellement et se poursuivra jusqu'au 7 novembre, devrait bientôt atteindre son apogée le 21 octobre. Cet événement céleste annuel offre un spectacle spectaculaire d'étoiles filantes illuminant le ciel nocturne. La pluie provient des restes de la comète de Halley, une célèbre comète qui tourne autour du soleil tous les 75 à 76 ans.

Les origines de la pluie de météores remontent aux minuscules fragments qui se détachent de la comète de Halley lors de son voyage dans l'espace. Ces fragments forment une traînée de poussière et de débris de glace, qui finissent par pénétrer dans l'atmosphère terrestre à une vitesse étonnante d'environ 41 milles par seconde. Lorsque ces particules entrent en collision avec l’atmosphère terrestre, elles brûlent en raison du frottement avec l’air, créant les traînées lumineuses qui caractérisent les pluies de météores.

La comète de Halley donne lieu non pas à une, mais à deux pluies de météores annuelles. Cela se produit parce que l’orbite de la comète croise étroitement l’orbite terrestre en deux points différents. Le premier point conduit à la pluie de météores Eta Aquarids début mai, tandis que le deuxième point se produit maintenant, entre le milieu et la fin octobre, produisant la pluie de météores Orionid.

Pour assister à ce spectacle éblouissant, aucun équipement spécial n’est nécessaire. L’œil nu suffit pour observer les étoiles filantes. Un alignement céleste favorable cette année signifie que la lune n’interférera pas avec l’expérience visuelle pendant les heures de grande écoute avant l’aube. Pour ceux qui résident dans les hémisphères nord et sud, il y aura de nombreuses occasions d’observer la pluie de météores.

Certains endroits recommandés pour profiter de la pluie de météores Orionides incluent New York, Miami, Los Angeles, Atlanta et la Californie du Nord. Ces emplacements devraient bénéficier de conditions d’observation favorables, avec une couverture nuageuse minimale et une pollution lumineuse limitée.

Pour optimiser l’expérience visuelle, trouvez un espace extérieur faiblement éclairé, loin des lampadaires et de l’éclairage résidentiel. Orientez-vous face au sud-est (pour ceux de l’hémisphère nord) ou au nord-est (pour ceux de l’hémisphère sud). Il faut environ 30 minutes pour regarder le ciel vers le haut pour que les yeux s'adaptent et détectent les météores. Pour savourer pleinement la pluie de météores, il est conseillé d'éviter de se concentrer uniquement sur le point radiant des Orionides, l'étoile Bételgeuse.

Alors, marquez sur vos calendriers le pic de la pluie de météores des Orionides, le 21 octobre, et préparez-vous à un spectacle céleste à couper le souffle que seule la nature peut offrir.

Définitions:

– Pluie de météores : Événements célestes caractérisés par une abondance de météores apparaissant dans le ciel nocturne sur une période relativement courte. Les météores, également appelés « étoiles filantes », se matérialisent lorsque des particules de comètes ou d'astéroïdes pénètrent dans l'atmosphère terrestre et se vaporisent sous l'effet de la friction.

– La comète de Halley : Une célèbre comète qui tourne autour du soleil tous les 75 à 76 ans. Elle donne lieu à deux pluies de météores annuelles : les Eta Aquarides début mai et la pluie de météores Orionides en octobre.

Sources:

- Aucun