La pluie de météores des Orionides : un spectacle spectaculaire dans le ciel nocturne

L'automne apporte non seulement des températures plus fraîches, mais aussi l'occasion d'assister à un superbe spectacle de feux d'artifice naturels : la pluie de météores Orionid. Originaire de la célèbre comète de Halley, cette pluie de météores illumine le ciel nocturne chaque mois d'octobre, captivant les observateurs du ciel de tout l'hémisphère nord.

Bien que la comète de Halley ne soit visible par la Terre qu'une fois tous les 76 ans, nous avons le privilège de traverser sa poussière de comète chaque année entre septembre et novembre. Ce phénomène céleste produit l’éblouissante pluie de météores des Orionides, du nom de la constellation d’Orion, qui apparaît comme le point radiant de ces météores.

Cette année, le pic d'activité de la pluie de météores Orionides est attendu le 21 octobre, offrant la meilleure opportunité d'assister à ce spectacle à couper le souffle. Ces météores sont connus pour leur vitesse exceptionnelle, traversant notre atmosphère à une vitesse stupéfiante de 41 milles par seconde. La simple vitesse des Orionides se traduit souvent par des traînées de lumière colorées appelées « trains » qui peuvent être observées pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes.

Outre leur vitesse, les Orionides sont également connus pour produire des boules de feu, qui sont d'intenses explosions de lumière. Malgré le pic d'activité survenant le 21 octobre, les passionnés du ciel peuvent commencer à observer les Orionides après minuit fin septembre, et la douche peut être vue jusqu'à fin novembre.

Cependant, les conditions d'observation pour le pic de cette année pourraient ne pas être idéales pour tout le monde. Certaines parties du Texas, du sud-est, du nord-est, du nord-ouest du Pacifique et du Midwest devraient connaître un ciel nuageux, gênant la visibilité. En revanche, ceux du sud-ouest, des plaines du sud, du centre de l’Atlantique et du centre et du sud de la Floride ont de meilleures prévisions avec moins de nuages ​​obstruant la vue.

Bien que la pleine Lune à près de 40 % la nuit du pic puisse voler une partie de la vedette, les jours précédant le 21 octobre offrent une excellente occasion d’apercevoir des étoiles filantes. Le mince croissant de Lune des 18 et 19 octobre offrira de meilleures conditions d’observation.

Alors, prenez une couverture, trouvez un endroit confortable sous le ciel nocturne et préparez-vous à être hypnotisé par le spectacle cosmique qu'est la pluie de météores des Orionides. Être témoin de ces spectacles célestes est un rappel de la vaste beauté et des merveilles qui existent au-delà de notre monde.

Définitions:

– Pluie de météores : événement céleste au cours duquel de nombreux météores (ou étoiles filantes) semblent rayonner à partir d’un seul point du ciel.

– Comète de Halley : Une comète périodique qui orbite autour du Soleil environ une fois tous les 76 ans. Il est connu pour son apparence distinctive et a été observé pour la dernière fois depuis la Terre en 1986.

Sources:

– NASA : Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace

– Météo FOX