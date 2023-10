Préparez-vous pour la pluie de météores Orionides ce week-end

By

Ne manquez pas la spectaculaire pluie de météores Orionides qui aura lieu ce week-end. La pluie devrait culminer à 8 h HE dimanche, mais des météores visibles traverseront le ciel tout au long du week-end à un rythme de 10 à 20 par heure. Le meilleur moment pour repérer un météore sera tôt le matin, lorsque le radiant, ou le point d'où semblent provenir les météores, est à son maximum.

Pour avoir les meilleures chances de repérer un météore, les experts suggèrent de sortir pendant au moins 10 à 20 minutes avant d'observer les étoiles afin de permettre à vos yeux de s'adapter à la faible luminosité. Il est également idéal de trouver un endroit à l’abri de la pollution lumineuse avec une vue dégagée sur le ciel sombre.

La pluie de météores Orionides est causée par des débris de la comète Halley, l'une des comètes les plus célèbres. Même si la comète ne sera visible qu'en 2061, elle laisse une traînée de débris que la Terre traverse chaque année, donnant naissance aux Orionides. Les grains de poussière de la comète se déplacent rapidement et se vaporisent lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, créant ainsi des traînées lumineuses semblables à celles des météores. Les Orionides sont connus pour leur luminosité et leurs mouvements rapides.

Après le pic des Orionides, il reste encore cinq autres pluies de météores à attraper cette année, notamment les Taurides du Sud, les Taurides du Nord, les Léonides, les Géminides et les Ursides. De plus, il reste trois pleines lunes en 2023 : la lune du chasseur, la lune du castor et la lune froide.

Ce week-end est l'occasion idéale d'être témoin de la beauté de l'univers et de s'émerveiller devant les merveilles célestes qui se trouvent au-dessus. Ne manquez pas la pluie de météores des Orionides, un spectacle éblouissant qui nous rappelle les origines anciennes de notre système solaire.

