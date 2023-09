Les origines des anneaux de Saturne révélées par des simulations sur superordinateur

By

Une nouvelle étude menée par la NASA, l'Université de Durham et l'Université de Glasgow a fourni des informations précieuses sur les origines des anneaux emblématiques de Saturne. La recherche suggère que les anneaux pourraient s’être formés à partir des débris de deux lunes glacées qui sont entrées en collision et se sont fragmentées il y a des centaines de millions d’années.

L'étude suggère que les deux lunes progénitrices étaient probablement de taille similaire à Dione et Rhéa, deux des lunes actuelles de Saturne. Il a également été émis l’hypothèse que la formation de ces lunes, ainsi que d’autres lunes actuellement en orbite autour de Saturne, aurait pu être influencée par les débris qui ne se sont pas retrouvés dans les anneaux après la collision.

Les mesures précédentes des systèmes de Saturne provenaient principalement de la sonde spatiale Cassini, qui a passé plus d'une décennie à observer la planète et ses environs. En analysant les données de la sonde Cassini, les chercheurs ont découvert que les anneaux de Saturne sont plus jeunes qu'on ne le pensait auparavant.

Pour approfondir l'origine des anneaux de Saturne, l'équipe de scientifiques a utilisé le superordinateur COSMA de l'Université de Durham. À l'aide du logiciel open source SWIFT, ils ont simulé divers scénarios de collision entre les lunes précurseurs du système de Saturne. Ces simulations ont été réalisées à une résolution plus de 100 fois supérieure à celle des études précédentes, offrant ainsi aux scientifiques des informations sans précédent.

Après avoir analysé environ 200 scénarios de collision différents, l'équipe a conclu qu'un large éventail d'impacts pourrait disperser la quantité appropriée de glace dans la limite de Roche de Saturne, où elle se déposerait dans les anneaux de glace. Cette découverte conforte l’hypothèse selon laquelle les anneaux se seraient formés à partir des restes de lunes en collision.

En outre, l'étude a noté que les théories alternatives ne pouvaient pas expliquer la composition des anneaux de Saturne, car elles ne tenaient pas compte de l'absence de roche à l'intérieur des anneaux. Ces nouvelles recherches contribuent donc de manière significative à la compréhension des origines des anneaux de Saturne.

Les recherches futures continueront de s'appuyer sur ces découvertes et d'apporter davantage de lumière sur le mystère intrigant entourant la formation des anneaux emblématiques de Saturne.

