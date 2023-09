Comprendre la transition d'un comportement spontané à un comportement intentionnel chez les nourrissons

Des chercheurs de la Florida Atlantic University ont mis en lumière le processus par lequel les nourrissons passent d’un comportement spontané à un comportement intentionnel. Grâce à une étude portant sur des bébés humains, les scientifiques ont découvert que lorsque les nourrissons se rendaient compte que leurs actions faisaient bouger un mobile, ils étaient de plus en plus stimulés à bouger, ce qui entraînait une boucle de rétroaction positive.

L'étude consistait à attacher les pieds de nourrissons à un mobile pour bébé monté sur un berceau. Chaque mouvement des pieds des nourrissons faisait bouger le mobile, ce qui à son tour stimulait les nourrissons à bouger encore plus. Ces retours positifs ont mis en évidence la relation de cause à effet entre le nourrisson et le mobile. Les chercheurs ont observé que le moment de prise de conscience, marqué par une augmentation brutale du rythme de mouvement du nourrisson, représentait la « naissance de l’action ».

En mesurant les mouvements des nourrissons et du mobile, les chercheurs ont découvert les caractéristiques dynamiques et coordonnées de ce moment. L’étude a présenté « l’agence » comme une propriété émergente issue du couplage fonctionnel de l’organisme et de l’environnement. Elle suggère que l’action émerge à travers un processus d’auto-organisation caractérisé à la fois par le mouvement et l’immobilité, fournissant des informations significatives aux nourrissons alors qu’ils explorent le monde.

Scott Kelso, l'auteur principal de l'étude, a souligné que les nourrissons sont capables de faire bouger les choses intentionnellement grâce à la dynamique de coordination du mouvement et de l'immobilité. L'étude a également souligné que la découverte motivée par l'action présente des caractéristiques observables, qui ont été identifiées à travers des groupes distincts dans le moment et le degré des poussées d'activité du nourrisson détectées.

Cette recherche ajoute à notre compréhension du développement précoce du comportement intentionnel chez les humains. Cela suggère que dès leur plus jeune âge, les nourrissons sont capables de reconnaître les pouvoirs causals au sein de leur environnement et de naviguer dans le monde avec intentionnalité.

Sources:

– Université de Floride Atlantique

– L’étude publiée dans la revue Developmental Science