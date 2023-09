Les anneaux de Saturne pourraient provenir d'une collision massive entre des lunes, suggèrent des simulations sur superordinateur

Un effort de recherche collaboratif entre la NASA et l'Université de Durham a utilisé des simulations sur superordinateur pour proposer une nouvelle théorie sur l'origine des anneaux de Saturne. Les simulations suggèrent que les anneaux pourraient s'être formés à la suite d'une collision massive entre deux lunes glacées à l'époque des dinosaures.

La recherche, menée au centre de recherche Ames de la NASA et à l'installation DiRAC (Distributed Research using Advanced Computing) de l'Université de Durham, visait à comprendre la formation des anneaux de Saturne et le potentiel de vie sur ses lunes. Les simulations ont été réalisées à une résolution plus de 100 fois supérieure à celle des études précédentes, à l'aide du code de simulation open source SWIFT.

Les anneaux de Saturne sont situés dans la limite de Roche de la planète, l'orbite la plus éloignée où la force gravitationnelle d'une planète peut désintégrer de plus grands corps de roche ou de glace. Les simulations ont révélé qu'un large éventail de scénarios de collision pourraient disperser la bonne quantité de glace dans la limite de Roche de Saturne, entraînant la formation de ses anneaux distinctifs.

"Ce scénario conduit naturellement à des anneaux riches en glace", a déclaré Vincent Eke, professeur agrégé à l'Université de Durham. "Lorsque les lunes progénitrices glacées entrent en collision, la roche au cœur des corps est moins dispersée que la glace sus-jacente."

En outre, les simulations suggèrent que la collision aurait également provoqué la chute de débris sur d’autres lunes du système Saturne, conduisant potentiellement à une cascade de collisions.

Même si de nombreuses questions demeurent sur le système de Saturne, notamment sur le potentiel de vie sur ses lunes, ces simulations sur ordinateur ont fourni de nouvelles informations sur l'origine des anneaux de Saturne. La recherche ouvre de nouvelles voies pour une exploration et une compréhension plus approfondies du système de Saturne.

