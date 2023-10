Le rôle des sesquiterpènes dans la formation des nuages : informations sur le climat terrestre

Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer en Suisse ont découvert qu'une famille de composés organiques appelés sesquiterpènes pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur la formation des nuages ​​qu'on ne le pensait auparavant. Ces composés sont libérés par les arbres lorsqu'ils sont soumis à un stress, réagissant avec l'ozone et d'autres composés présents dans l'atmosphère pour former des composés organiques à très faible volatilité (ULVOC).

Dans certaines conditions, les COVUL peuvent devenir suffisamment gros pour que des gouttelettes d'eau se condensent à leur surface, entraînant la formation de nuages. Les nuages ​​ont des effets significatifs sur le climat terrestre, il est donc crucial de comprendre le rôle des ULVOC dans les modèles climatiques. Les molécules les plus importantes impliquées dans la formation des ULVOC sont l'isoprène, le monoterpène et le sesquiterpène. Cependant, la mesure des sesquiterpènes est difficile en raison de leur réaction rapide avec l’ozone et de leur fréquence plus faible par rapport aux autres substances.

Une équipe de scientifiques, dirigée par Lubna Dada, a mené une étude dans la chambre CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) du CERN à Genève pour examiner la capacité des sesquiterpènes à former des ULVOC. La chambre leur a permis de simuler les conditions atmosphériques et de mesurer les taux de formation des nuages. Les résultats ont montré que même une légère augmentation de la concentration de sesquiterpène doublait le taux de formation des nuages.

Comme les sesquiterpènes ont un poids moléculaire plus élevé que l’isoprène et le monoterpène, ils forment plus facilement des particules solides, ce qui les rend essentiels à la formation des nuages. Par conséquent, il est crucial d’inclure l’influence des sesquiterpènes sur la formation des nuages ​​dans les modèles climatiques pour permettre des prévisions plus précises de la formation des nuages ​​et de leur impact sur l’atmosphère terrestre.

L’étude ouvre également la voie à de futures recherches sur l’impact des émissions d’autres composés d’origine humaine sur le climat. Comprendre les changements provoqués par l'industrialisation et le mélange de gaz anthropiques avec l'atmosphère naturelle fournira des informations précieuses sur le passé et l'avenir du climat terrestre.

