Une nouvelle mosaïque révèle des détails sans précédent du cratère Shackleton sur le pôle Sud de la Lune

La NASA a publié une nouvelle image en mosaïque du cratère Shackleton, un cratère d'impact ombragé en permanence situé au pôle sud de la Lune. Cette image, créée par la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) et les équipes ShadowCam, offre une vue rare et détaillée du cratère.

Le LROC, qui orbite autour de la Lune depuis 2009, et la ShadowCam, un instrument embarqué à bord du vaisseau spatial Danuri de l'Institut coréen de recherche aérospatiale, lancé en août 2022, ont chacun leurs caractéristiques uniques pour observer la Lune. Le LROC est conçu pour fonctionner dans des conditions de faible luminosité, mais sa capacité à photographier les zones sombres qui ne reçoivent jamais la lumière directe du soleil est limitée. D'un autre côté, la ShadowCam est 200 fois plus sensible à la lumière que la LROC, s'appuyant sur la lumière du soleil réfléchie par les caractéristiques géologiques de la Lune ou de la Terre pour capturer des images dans des régions faiblement éclairées.

La récente mosaïque a été créée en combinant les images de ces deux caméras, permettant une vue complète des parties les plus lumineuses et les plus sombres de la Lune. Le cratère Shackleton, caractérisé par son fond ombragé en permanence, est partiellement éclairé par le soleil en trois points de son bord pendant plus de 90 % de l'année, en raison de la légère inclinaison de l'axe de la Lune. On pense que ces régions sombres pourraient potentiellement abriter des réservoirs de glace d’eau, une ressource inestimable pour les futures missions en équipage sur la Lune.

La NASA a également souligné que ces régions très éclairées du cratère Shackleton pourraient être utilisées pour exploiter l'énergie solaire pour un camp de base lors de futures missions, avec des voyages dans les régions ombragées pour étudier le cratère à basse température. De plus, le pôle sud lunaire offre une communication constante avec la Terre, ce qui en fait un lieu idéal pour l'exploration.

La publication de cette image détaillée du cratère Shackleton offre aux chercheurs des informations précieuses et une meilleure compréhension de la géologie de la Lune. Cela ouvre également la voie à l'exploration et à l'utilisation futures des ressources de la Lune par des missions humaines.

