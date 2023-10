L’équipage de l’Expédition 70 mène des études sur la santé spatiale et les sciences de la Terre sur la Station spatiale internationale

By

L'équipage de l'Expédition 70 de la Station spatiale internationale (ISS) a été occupé à mener diverses études scientifiques et tâches de maintenance. L'ISS, un grand vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale en matière d'exploration spatiale. Il est occupé en permanence depuis 2000 par des équipages tournants d'astronautes et de cosmonautes du monde entier.

L’une des études en cours est l’analyse de l’ADN, qui contribue à assurer la sécurité des équipages et des engins spatiaux tout en réduisant leur dépendance à l’égard de la Terre. L'astronaute Jasmin Moghbeli a utilisé un séquenceur d'ADN portable pour identifier les bactéries extraites des échantillons d'eau de la station. Cette étude technologique contribuera aux plans de la NASA pour les futures missions sur la Lune, sur Mars et au-delà.

Une autre étude implique l'utilisation de dispositifs portables pour surveiller la santé d'un astronaute. L'astronaute Moghbeli a porté un gilet et un bandeau Bio-Monitor pendant une séance de 48 heures afin de tester sa capacité à surveiller sa santé tout en interférant le moins possible avec ses activités quotidiennes.

Le commandant Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) a travaillé à l'intérieur de la coupole, testant la capacité d'une caméra avancée à observer les orages terrestres et leur activité électrique. Les données collectées pourraient améliorer les connaissances atmosphériques et conduire à de futures applications spatiales.

Des contrôles de routine et des tâches de maintenance ont également été effectués. Par exemple, Loral O'Hara, ingénieur de vol de la NASA, a photographié le matériel d'urgence, vérifié sa tension artérielle et désinstallé les composants d'une combinaison spatiale. L'astronaute Satoshi Furukawa de la JAXA a remplacé les filtres à l'intérieur de la boîte à gants des sciences de la vie et a échangé les cassettes d'échantillons à l'intérieur du laboratoire de science des matériaux.

L'équipage se prépare également pour une sortie dans l'espace, prévue à 2 h 10, heure avancée de l'Est. Les cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai effectueront la sortie dans l'espace, qui implique diverses tâches en dehors de l'ISS.

Ces études et tâches en cours contribuent à notre compréhension de la santé spatiale, des sciences de la Terre et de la maintenance de la Station spatiale internationale.

Sources:

– Station spatiale internationale (ISS) : NASA

– ADN : Britannica

– Mars : NASA

– ESA : Agence Spatiale Européenne

– JAXA : Agence japonaise d’exploration aérospatiale

– HAE : TimeandDate.com