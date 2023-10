Places de stationnement désignées proposées pour éviter les embouteillages du trafic spatial

Les véhicules spatiaux pourraient bientôt se voir attribuer des places de stationnement pour éviter les embouteillages sur l'orbite terrestre. Avec le lancement prévu d’environ 10 fois le nombre de satellites actuellement dans l’espace d’ici 2030, les ingénieurs s’inquiètent de la congestion et du risque de collisions en orbite. Des chercheurs de l’Université Purdue proposent l’idée de donner aux vaisseaux spatiaux une « place de stationnement » désignée en orbite terrestre basse ou dans la région cislunaire pour prévenir les accidents et garantir une utilisation équitable de l’espace.

Selon David Arnas, professeur adjoint d'aéronautique et d'astronautique à l'Université Purdue, la densité de satellites dans l'espace augmente la probabilité de collisions. Les constellations de satellites, telles que Starlink de SpaceX, augmentent à la fois en nombre et en taille. Alors que ces constellations deviennent de plus en plus difficiles à suivre et à assurer leur sécurité à long terme, il est essentiel de trouver des moyens d'organiser et de coordonner les satellites dans l'espace.

L'équipe de recherche a exploré des méthodes permettant de mieux organiser les satellites et de coordonner les places de stationnement. Ils ont étudié la reconfiguration de grandes constellations de satellites pour éviter d’éventuelles collisions de débris susceptibles de causer des dommages. Arnas a développé une méthode pour calculer la distance minimale que les véhicules doivent maintenir les uns par rapport aux autres pour éviter les collisions. Bien qu'il existe actuellement peu de politiques réglementant le placement des satellites, Arnas espère que ses outils fourniront aux décideurs politiques des informations leur permettant de prendre des décisions éclairées favorisant la capacité future et la durabilité du secteur spatial.

La proposition de places de stationnement désignées vise à répondre à la congestion croissante de l'orbite terrestre causée par l'expansion rapide des satellites. En attribuant des emplacements spécifiques aux engins spatiaux, le risque de collision peut être minimisé, garantissant ainsi la sécurité et la viabilité à long terme des activités spatiales. De plus, l’organisation des satellites et la coordination de leurs mouvements peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité des constellations de satellites, leur permettant de travailler ensemble de manière synchronisée.

L’idée d’un accès équitable à l’espace motive également la proposition. Considérant l’espace comme une ressource commune, au même titre que l’eau et l’air, les chercheurs soulignent la responsabilité de garantir aux générations futures un accès équitable à l’espace. En mettant en place des places de stationnement désignées et en coordonnant les mouvements des satellites, l’objectif est de créer un système permettant une utilisation durable et responsable des ressources spatiales.

Dans l’ensemble, la proposition prévoyant des places de stationnement désignées et une meilleure organisation des satellites présente une approche proactive pour relever les défis de la congestion du trafic spatial. À mesure que les lancements de satellites et les constellations continuent de se développer, il devient crucial de mettre en œuvre des mesures qui donnent la priorité à la sécurité et à l’équité dans l’utilisation de l’espace. Les recherches menées par l'Université Purdue offrent des informations précieuses pour informer les décideurs politiques et guider les futurs processus décisionnels dans le secteur spatial.

