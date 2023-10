La technique de nettoyage des tissus permet une analyse tridimensionnelle des structures osseuses

By

Un progrès récent dans les méthodes de nettoyage des tissus a permis aux scientifiques de procéder à une analyse tridimensionnelle des structures biologiques de tissus entiers et intacts. Cette technique, connue sous le nom de technique de défrichement passif (PACT), permet de mieux comprendre les relations spatiales et les circuits biologiques. Cependant, l’application de ces méthodes aux tissus osseux durs tels que les fémurs et les tibias a rencontré des difficultés.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont développé une méthode optimisée de nettoyage des os basée sur PACT appelée Bone-mPACT+. Cette méthode protège l’intégrité structurelle des os tout en atteignant des niveaux élevés de transparence optique. Les chercheurs ont testé Bone-mPACT+ et quatre procédures de décalcification différentes sur divers tissus osseux et ont constaté qu'elles rendaient transparents presque tous les types de tissus osseux. Les os de souris et de rat ont été éliminés avec succès à l’aide du protocole Bone-mPACT+.

Les chercheurs ont également introduit une modification appelée protocole Bone-mPACT+ Advance, spécifiquement optimisé pour le traitement des os de rat gros et durs. Cette modification permet un nettoyage et une imagerie faciles de ces os à l'aide de méthodes établies de nettoyage des tissus.

L'étude démontre l'utilité de la méthode optimisée de nettoyage osseux pour évaluer le métabolisme osseux pendant la grossesse et dans des modèles animaux expérimentaux de maladies osseuses. Les chercheurs pensent que cette technique aura de larges applications dans les évaluations physiologiques et anatomiques des tissus osseux.

L'étude a été menée conformément aux directives éthiques pour le soin et l'utilisation des animaux de laboratoire. Les embryons, les cerveaux et les os utilisés dans l'étude ont été isolés à l'aide de méthodes établies. Les échantillons ont ensuite été soumis aux protocoles PACT ou Bone-mPACT+ appropriés, en fonction du type de tissu.

En conclusion, l’optimisation des techniques de dégagement osseux grâce à la méthode Bone-mPACT+ permet une analyse tridimensionnelle des structures osseuses. Cette avancée pourrait potentiellement améliorer notre compréhension de la biologie osseuse et faire progresser la recherche dans le domaine des maladies osseuses.

