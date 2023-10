Des scientifiques parviennent à une impression de précision grâce à une technique laser à vortex optique

Des scientifiques de l'Université métropolitaine d'Osaka ont réalisé une percée dans l'impression de précision en développant une technique innovante basée sur le laser à vortex optique. Cette technique permet le placement précis de minuscules gouttelettes avec une précision à l’échelle micrométrique.

La technologie jet d’encre est une méthode d’impression couramment utilisée qui expulse les microgouttelettes d’une buse sur une surface. Cependant, le colmatage des buses se produit souvent lorsqu’il s’agit de gouttelettes d’encre visqueuses et de haute densité. Pour surmonter ce problème, les chercheurs ont exploré des technologies d’impression plus avancées.

Le Dr Ken-ichi Yuyama et son équipe de recherche de l'Université métropolitaine d'Osaka ont imprimé avec succès des gouttelettes de taille uniforme d'un diamètre d'environ 100 µm. Ils y sont parvenus en utilisant un film liquide d’encre fluorescente, dont la viscosité est environ 100 fois supérieure à celle de l’eau. La clé de leur succès a été l’irradiation du film d’encre avec un vortex optique, ce qui a permis d’obtenir des impressions avec une précision de positionnement exceptionnelle à l’échelle micrométrique.

La technique basée sur le laser à vortex optique ouvre de nouvelles possibilités pour diverses applications. Il permet l’impression stable de liquides à haute viscosité, permettant la fabrication de réseaux laser à microgouttelettes et la création de micro-motifs de nanoencres conductrices. Cette percée peut également avoir des implications pour le développement de dispositifs photoniques ou électroniques imprimés de nouvelle génération, ainsi que de bio-encres pour les échafaudages cellulaires.

Les résultats de la recherche ont été publiés dans ACS Photonics. L'étude a été financée par des subventions KAKENHI de la Société japonaise pour la promotion de la science et par le financement du programme Core Research for Evolutional Science and Technology administré par l'Agence japonaise pour la science et la technologie.

Avec cette technique innovante basée sur le laser à vortex optique, une impression précise à l’échelle micrométrique devient une réalité. Cette avancée a le potentiel de révolutionner divers domaines qui dépendent de la technologie d’impression, tels que l’électronique, la photonique et la biotechnologie.

