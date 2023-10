Le coûteux dilemme de la fusée Ariane 6

Les projets de l'Agence spatiale européenne visant à développer la fusée Ariane 6 comme alternative plus abordable et plus compétitive au booster Falcon 9 de SpaceX se sont heurtés à un problème. Le développement a été considérablement retardé et certains craignent que la fusée n'atteigne pas ses objectifs de prix.

Auparavant, il avait été déclaré que l'objectif était de réduire de moitié le coût des lancements et de rendre la fusée plus facile à fabriquer. Cependant, de récentes déclarations de responsables de l'Agence spatiale européenne indiquent qu'une réduction des coûts de 50 pour cent n'est plus réalisable. Le coût par lancement prévu devrait désormais être inférieur d’environ 40 % à celui de son prédécesseur, Ariane 5.

Par ailleurs, le directeur général d'Arianespace, Stéphane Israël, a évoqué une augmentation des coûts, qui se répercutera inévitablement sur les prix. Un rapport récent a révélé qu'ArianeGroup, la société responsable de la fabrication d'Ariane 6, recherche des subventions supplémentaires pour soutenir le fonctionnement de la fusée. Cette demande d'augmentation des subventions pourrait annuler les économies de coûts réalisées avec Ariane 6.

L'Agence spatiale européenne accorde actuellement une subvention de 140 millions d'euros par an à ArianeGroup. Mais ArianeGroup demande désormais une augmentation substantielle, à 350 millions d'euros par an. Si cela est approuvé, cela remettrait en cause les avantages en termes de coûts dont disposait Ariane 6 par rapport à Ariane 5.

Si l’on considère le nombre potentiel de lancements et en tenant compte de la subvention, le coût d’Ariane 6 pourrait être à peu près le même que celui de son prédécesseur. C'est d'autant plus préoccupant que l'Agence spatiale européenne a déjà investi 4 milliards de dollars dans le développement d'Ariane 6.

Globalement, l’avenir de la fusée Ariane 6 reste incertain. Malgré ses ambitions de fournir une option plus abordable, les dépassements de coûts et le recours aux subventions pourraient empêcher Ariane 6 de véritablement concurrencer le booster Falcon 9 de SpaceX.

