Le vaste univers chimique : explorer l’inconnu

Les scientifiques estiment qu’il existe des milliards de composés chimiques dans l’univers, dont seulement 1 % ont été identifiés jusqu’à présent. Ces composés non découverts pourraient potentiellement permettre de résoudre des problèmes tels que l’élimination des gaz à effet de serre et les avancées médicales.

Lorsque Dmitri Mendeleïev a inventé le tableau périodique des éléments en 1869, les scientifiques ont commencé à découvrir les produits chimiques qui ont façonné le monde moderne. Alors que les éléments sont constitués d’un seul type d’atome, les composés chimiques sont constitués de deux atomes ou plus. Certains composés sont présents naturellement, comme l'eau (composée d'hydrogène et d'oxygène), tandis que d'autres sont créés par des expériences en laboratoire et des processus de fabrication, comme le nylon.

Pour comprendre l’immensité de l’univers chimique, nous devons considérer le nombre de composés chimiques possibles qui peuvent être formés à l’aide des 118 éléments connus. En commençant par les composés à deux atomes, il existe 6,903 1.6 combinaisons possibles. Il y a environ XNUMX million de composés à trois atomes, et à mesure que les composés deviennent plus complexes, nous aurions besoin que tout le monde sur Terre crée toutes ces combinaisons, plusieurs fois. Cependant, la structure et la stabilité des composés contribuent à la complexité et à la difficulté de leur synthèse.

Le plus gros composé chimique créé à ce jour compte près de 3 millions d’atomes et sa fonction est encore inconnue. Pourtant, des composés similaires sont utilisés pour protéger les médicaments anticancéreux présents dans l’organisme jusqu’à ce qu’ils atteignent leur site cible.

Bien qu’il existe des règles régissant la chimie, elles peuvent être contournées, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les composés chimiques. Même les gaz rares, généralement non réactifs, peuvent former des composés dans certaines circonstances. Les environnements extrêmes, tels que les conditions spatiales lointaines, élargissent le domaine des composés possibles. Le carbone, qui aime généralement être attaché à un à quatre autres atomes, peut se lier temporairement à cinq atomes, tout comme un bus d'une capacité maximale de quatre peut transporter brièvement plus de passagers.

Les chimistes passent souvent leur carrière à essayer de créer des composés qui défient les règles chimiques traditionnelles, réussissant parfois dans leurs efforts. Ils explorent également si certains composés ne peuvent exister que dans l’espace ou dans des environnements extrêmes, tels que les sources hydrothermales au fond des océans.

Lorsqu’ils recherchent de nouveaux composés, les scientifiques se tournent souvent vers des composés ou des réactions chimiques apparentés. En modifiant des composés connus ou en utilisant de nouvelles matières premières dans des réactions familières, ils peuvent rechercher des « inconnues connues ». L'exploration du monde naturel a également conduit à des découvertes importantes, comme l'identification de la pénicilline en 1928, lorsqu'Alexander Fleming a observé ses propriétés antibactériennes.

Comprendre la structure des composés est crucial pour découvrir leurs propriétés et rechercher des composés similaires. L’invention des techniques aux rayons X, comme celle développée par Dorothy Crowfoot Hodgkin, a facilité la détermination de la structure de nouveaux composés. Aujourd’hui plus que jamais, les chercheurs disposent des outils nécessaires pour plonger dans les profondeurs inconnues de l’univers chimique.

Sources:

- "Confessions d'un chimiste : je fabrique des molécules qui ne devraient pas exister."

– Connaissances personnelles et recherches.