Le vaste univers chimique : explorer les possibilités

L’univers est rempli d’innombrables composés chimiques, chacun possédant un immense potentiel. Cependant, les scientifiques n’ont identifié que 1 % de ces composés. La découverte de nouveaux composés chimiques pourrait potentiellement apporter des solutions à de nombreux défis, allant de la lutte contre les gaz à effet de serre à la réalisation de percées médicales telles que la découverte de la pénicilline.

Les chimistes explorent assidûment le domaine de la chimie depuis que Dmitri Mendeleïev a introduit le tableau périodique des éléments en 1869. Alors que les derniers éléments nécessitaient une fusion nucléaire, nous avons maintenant découvert 118 types d'éléments différents. Mais l’univers chimique s’étend au-delà des éléments : les composés chimiques jouent également un rôle crucial.

Les composés chimiques sont constitués de deux atomes ou plus, tandis que les éléments sont composés d'un type d'atome singulier. L’eau, par exemple, est un composé naturel composé d’atomes d’hydrogène et d’oxygène, tandis que le nylon est un composé synthétique produit en laboratoire.

Nous pouvons commencer par considérer les nombreux composés à deux atomes. L'azote et l'oxygène, formant respectivement N2 et O2, constituent 99 % de l'air que nous respirons. Le nombre théorique de composés possibles à deux atomes est de 6,903 XNUMX. Si un chimiste devait fabriquer un composé par an, il faudrait un village entier de chimistes par an pour produire tous les composés possibles à deux atomes.

En passant aux composés à trois atomes, qui incluent des exemples familiers comme l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), il existe environ 1.6 million de composés. Si nous allons encore plus loin vers des composés à quatre et cinq atomes, chaque personne sur Terre devrait créer trois composés chacun. De plus, la production de tous ces composés nécessiterait de recycler plusieurs fois tous les matériaux de l’univers.

Pourtant, cette simplification ne tient pas compte de la complexité et de la stabilité des composés. Le plus grand composé créé à ce jour se compose de près de 3 millions d’atomes, mais son objectif reste encore à comprendre. Les composés de cette échelle ont des utilisations potentielles, telles que la protection des médicaments anticancéreux dans l’organisme jusqu’à ce qu’ils atteignent leur cible.

Malgré des règles apparemment restrictives, la chimie permet une certaine flexibilité, ouvrant encore plus de possibilités. Même les gaz rares, qui ont tendance à ne pas se lier aux autres éléments, peuvent former des composés. Par exemple, l’hydrure d’argon (ArH+) a été découvert dans l’espace et reproduit en laboratoire dans des conditions extrêmes. En considérant les environnements extrêmes, le nombre de composés potentiels augmente.

Les chercheurs recherchent souvent de nouveaux composés basés sur les connaissances existantes. Cela peut être réalisé en modifiant des composés connus ou en employant de nouvelles matières premières dans des réactions chimiques familières. Ces approches permettent aux scientifiques d’explorer le domaine des inconnues connues, un peu comme la construction de maisons avec des briques LEGO.

Cependant, la recherche d’une chimie véritablement nouvelle, des inconnues inconnues, nécessite des stratégies alternatives. Les chimistes se tournent souvent vers le monde naturel pour s’inspirer. Un exemple notable est la découverte de la pénicilline en 1928, lorsqu'Alexander Fleming observa que ses moisissures empêchaient la croissance bactérienne. Cette découverte fortuite a conduit à des progrès médicaux monumentaux.

L’immensité de l’univers chimique recèle d’incroyables opportunités et défis. En explorant le territoire inexploré des composés chimiques non découverts, nous pourrions découvrir des solutions qui peuvent façonner notre avenir.

