Où observer l'éclipse solaire annulaire de 2023 dans les Amériques

Le samedi 14 octobre, les Amériques auront droit à un spectacle spectaculaire : une éclipse solaire annulaire. Cet événement grandiose, également connu sous le nom de « cercle de feu », sera visible dans 10 pays, dont huit États des États-Unis. Pour vous assurer de ne rien manquer, nous avons compilé un résumé des endroits et des moments où vous pouvez observer l'éclipse solaire annulaire en personne et en ligne.

La NASA a même publié une carte interactive qui permet de suivre l'éclipse jusqu'à la dernière seconde. L'éclipse commencera dans l'Oregon et traversera les États-Unis jusqu'au Texas, avant de traverser le Mexique et de continuer à travers des pays comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. La durée maximale du « cercle de feu » sera vécue par les téléspectateurs au large des côtes du Nicaragua, dans le golfe du Mexique, et durera environ 5 minutes et 17 secondes.

Les endroits et villes notables où le cercle de feu sera visible incluent les dunes de l'Oregon et le parc national de Crater Lake dans l'Oregon, le parc national du Grand Bassin au Nevada, le parc national de Bryce Canyon et le parc national de Canyonlands dans l'Utah, le parc national de Mesa Verde au Colorado, Albuquerque en Nouveau-Mexique, Corpus Christi au Texas et site archéologique d'Edzná Maya dans la péninsule du Yucatán, Mexique. Les heures locales spécifiques et les durées du « cercle de feu » à chaque endroit peuvent être trouvées dans une liste fournie par l'expert français de l'éclipse, Xavier Jubier.

Il est important de se rappeler que regarder directement l’éclipse solaire peut être extrêmement dangereux. Pour observer l’éclipse en toute sécurité, vous devez utiliser des filtres solaires à tout moment. Que vous assistiez à une éclipse solaire partielle ou à une éclipse solaire annulaire, les risques sont les mêmes. Assurez-vous de porter des lunettes à éclipse solaire appropriées et assurez-vous que les appareils photo, les télescopes et les jumelles sont équipés de filtres solaires placés devant leurs objectifs.

Pour plus d'informations sur la façon d'observer le soleil en toute sécurité pendant l'éclipse, consultez notre guide complet sur les observations solaires en toute sécurité.

Sources:

- la NASA

– Xavier Jubier