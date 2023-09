La pluie de météores des Orionides 2023 : un événement céleste spectaculaire

By

La pluie de météores des Orionides devrait apporter un spectacle fascinant d'étoiles filantes dans le ciel nocturne de la Terre du 26 septembre au 22 novembre 2023. Connue comme l'une des plus belles pluies de météores de l'année, elle promet de captiver les astronomes amateurs et occasionnels. ressemblent.

Cet événement céleste se produit lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète 1P/Halley. Lorsque la comète retourne dans le système solaire interne, elle projette de la glace et de la poussière rocheuse dans l’espace, formant finalement les pluies de météores des Orionides et des Eta Aquarides en octobre et mai respectivement.

Le pic de la pluie de météores des Orionides aura lieu dans la soirée du 21 octobre, donnant aux téléspectateurs la chance d'observer environ 15 à 20 étoiles filantes par heure. Cependant, les conditions d'observation sont meilleures loin des lumières de la ville, c'est pourquoi un road trip vers un endroit avec une pollution lumineuse minimale est recommandé. L'Agence spatiale canadienne conseille de trouver un endroit dégagé, loin des arbres et des immeubles de grande hauteur, et d'éviter de regarder les écrans, permettant ainsi aux yeux de s'adapter au ciel nocturne.

Même si une certaine lumière sera inévitable en raison de la phase du croissant décroissant de la lune, la luminosité et la vitesse des météores orionides les rendent toujours dignes d'être observées. Ces météores se déplacent à une vitesse stupéfiante d'environ 148,000 66 mph (XNUMX km/s) dans l'atmosphère terrestre, laissant souvent dans leur sillage des « trains » lumineux qui peuvent durer plusieurs secondes, voire quelques minutes. Parfois, ces météores peuvent même se transformer en boules de feu, créant des explosions de lumière prolongées.

Ceux qui sont avides de merveilles célestes pourront également s’attendre à la pluie de météores des Draconides le soir du 8 octobre. Même s'il n'est peut-être pas aussi actif que les années précédentes, il offre néanmoins la possibilité d'observer des traînées de lumière dans le ciel et de repérer des points d'observation potentiels.

Alors marquez vos calendriers, Canada, et préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire. La pluie de météores des Orionides est un cadeau de l’univers, et on ne sait jamais quels spectacles incroyables vous attendent sous les étoiles.

