La pluie de météores Léonides : un spectacle céleste éblouissant

Le ciel nocturne captive depuis longtemps l’humanité, suscitant crainte et émerveillement. Cette année a été particulièrement remarquable pour les observateurs du ciel, avec des événements célestes comme des alignements planétaires et des pluies de météores captivantes. Préparez-vous, car l’Univers est sur le point de livrer un autre spectacle à couper le souffle : la pluie de météores Léonides, qui devrait culminer aux premières heures du 18 novembre.

Contrairement aux autres pluies de météores, les Léonides offrent aux spectateurs un spectacle dont on peut profiter presque partout dans le monde. Les conditions d’observation seront particulièrement favorables cette année, car le clair de lune sera minime pour effacer l’étendue sombre du ciel.

Samedi après minuit, les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir environ 10 à 15 météores par heure. Ces météores, qui ressemblent à de minuscules fragments de débris, brûlent dans notre atmosphère à mesure que la Terre se déplace dans la traînée de poussière laissée par la comète Tempel-Tuttle.

Bien que ces météores ne soient pas aussi gros ou ne produisent pas de boules de feu comme celles de la pluie de météores des Taurides, ils éblouiront sans aucun doute les spectateurs. Ce qui ajoute à leur attrait est la vitesse incroyable à laquelle ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre – une vitesse stupéfiante de 71 kilomètres (44 miles) par seconde.

L’une des caractéristiques distinctives de la pluie de météores Léonides est sa capacité occasionnelle à produire des tempêtes de météores. Ces tempêtes, observées pour la dernière fois dans toute leur splendeur en 1966, ont stupéfié les spectateurs lorsqu'ils ont vu un nombre extraordinaire de 3,000 33 météores traverser le ciel chaque minute. Hélas, de telles manifestations impressionnantes sont sporadiques et ne se produisent qu’environ une fois tous les 2032 ans, ce qui coïncide avec le temps nécessaire à la comète Tempel-Tuttle pour terminer son orbite. Malheureusement, la prochaine tempête de météores ne devrait pas apparaître dans notre ciel avant XNUMX environ.

Pour maximiser vos chances de découvrir cette merveille céleste, assurez-vous d'échapper aux lumières de la ville et de trouver un endroit loin de l'éblouissement des lampadaires et des magasins. Donnez à vos yeux le temps de s’adapter à l’obscurité et préparez-vous à être captivé. Bien que les météores semblent provenir de la constellation du Lion, ils traverseront tout le ciel, captivant votre attention et vous laissant émerveillé par l’immensité de notre univers.

