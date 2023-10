BlueWalker 3 : un satellite brillant et inquiétant dans le ciel nocturne

Un nouveau prototype de satellite de communication appelé BlueWalker 3 a attiré l'attention des astronomes en raison de sa luminosité alarmante. Développé par AST SpaceMobile, BlueWalker 3 est doté d'une antenne massive de 700 pieds carrés, ce qui la rend plus lumineuse que la plupart des étoiles. Initialement lancé en septembre 2022, le satellite n’a attiré l’attention que lorsque son antenne s’est déployée en novembre, suscitant l’inquiétude des astronomes.

La luminosité des objets dans le ciel nocturne est mesurée en magnitude, un nombre plus petit indiquant une plus grande luminosité. BlueWalker 3 a atteint une luminosité maximale de magnitude 0.4, enfreignant ainsi les directives de l'Union astronomique internationale. La grande taille du satellite, notamment son réseau d'antennes, contribue à sa grande visibilité, créant une pollution lumineuse visible à l'œil nu.

Une équipe d'astronomes, comprenant des chercheurs de l'Université d'Atacama et du Centre pour la protection du ciel sombre et calme de l'Union astronomique internationale, a mené une campagne d'observation pour évaluer l'impact de BlueWalker 3 sur le ciel nocturne. Leurs recherches, publiées dans Nature, quantifient l'effet du satellite et soulignent le besoin urgent de stratégies permettant de suivre et d'éviter les interférences des satellites pour les télescopes au sol.

BlueWalker 3 représente une préoccupation plus large parmi les astronomes concernant le nombre croissant de satellites, en particulier les constellations de satellites comme le système Starlink d'Elon Musk. La prolifération des satellites en orbite terrestre basse (LEO) pose un défi de taille alors que de plus en plus d'entreprises envisagent de lancer des constellations. Il existe actuellement environ 5,000 XNUMX satellites en orbite basse, et des milliers d’autres devraient les rejoindre dans les années à venir.

Pour atténuer les perturbations potentielles causées par l’augmentation prévue du nombre de constellations de satellites, les astronomes soulignent l’importance de stratégies actives de suivi et d’évitement des satellites. Cependant, prédire avec précision la position de ces satellites des années à l’avance reste un défi.

Alors que des sociétés comme Starlink et le projet Kuiper d'Amazon prévoient de lancer des dizaines de milliers de satellites supplémentaires, il est clair que des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger l'intégrité des observations au sol et préserver la beauté de notre ciel nocturne.

