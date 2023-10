La luminosité des satellites commerciaux en orbite terrestre basse suscite des inquiétudes chez les astronomes

Un prototype de satellite appelé BlueWalker 3, lancé par AST SpaceMobile en septembre 2022, est devenu l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Les observations menées par des chercheurs du Centre de l'Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites (CPS) ont révélé que, parfois, BlueWalker 3 est plus brillant que la plupart des étoiles et planètes visibles depuis la Terre. Ces résultats mettent en évidence l’inquiétude croissante des astronomes concernant l’afflux d’entreprises spatiales privées en orbite terrestre basse et l’interférence potentielle avec la recherche et le ciel nocturne.

L'équipe CPS a suivi BlueWalker 3 pendant 130 jours, observant que son grand réseau d'antennes, mesurant près de 700 pieds carrés, réfléchissait la lumière du soleil et faisait fluctuer sa luminosité. La luminosité du satellite dépend de facteurs tels que sa position par rapport au soleil et l'angle de vue. Les observations ont été menées à partir de plusieurs sites à travers le monde, notamment au Chili, aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Maroc.

Siegfried Eggl, l'un des co-auteurs de l'étude, s'est dit préoccupé par la tendance aux satellites commerciaux plus grands et plus brillants. Même si ces satellites contribuent à améliorer les communications, il est crucial de minimiser leur perturbation des observations scientifiques. AST SpaceMobile prévoit de déployer environ 100 satellites cellulaires à large bande basés sur la conception BlueWalker 3.

SpaceX, connu pour ses satellites Starlink, a également fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son impact potentiel sur le ciel nocturne. La société a expérimenté des revêtements sombres pour réduire la quantité de lumière réfléchie, mais ces efforts ont eu un succès limité. Les astronomes soutiennent que des stratégies supplémentaires doivent être développées pour contourner les constellations artificielles créées par les satellites commerciaux. De plus, outre les problèmes de visibilité, la saturation de l’orbite terrestre basse par des satellites commerciaux constitue une menace pour la radioastronomie, car ces satellites, dont BlueWalker 3, peuvent interférer avec les observations des radiotélescopes.

Les résultats de l’étude menée par le CPS concordent avec une étude distincte qui a révélé que les satellites Starlink émettent des rayonnements électromagnétiques involontaires, ce qui présente un risque de perturber les observations des radiotélescopes.

Sources:

– Journal Nature

– Centre de l'Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites (CPS)