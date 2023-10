Économisez 63 $ sur le télescope Celestron AstroMaster 70AZ : le meilleur ami du débutant

By

Êtes-vous un astronome amateur et souhaitez-vous commencer votre voyage d’observation des étoiles ? Cherchez pas plus loin. Amazon Prime Big Deal Days 2023 vous offre une réduction incroyable sur le télescope Celestron AstroMaster 70AZ, une option fantastique pour les débutants absolus. Avec une réduction de 33 %, ce télescope est désormais disponible à l'un des prix les plus bas que nous ayons vus, ce qui en fait un excellent choix économique.

Le télescope Celestron AstroMaster 70AZ est un télescope réfracteur achromatique idéal pour observer la Lune et les planètes. Il dispose d'une ouverture de 70 mm et est livré avec des accessoires essentiels, notamment un viseur de point rouge, deux oculaires et un trépied réglable. Ce télescope offre un excellent rapport qualité/prix, notamment pour les débutants ou ceux qui cherchent à inspirer les astronomes en herbe.

Avec une distance focale de 900 mm et un diamètre d'objectif de 70 mm, le télescope Celestron AstroMaster 70AZ permet des vues claires du ciel nocturne dans un design compact et convivial. Les deux oculaires inclus permettent un grossissement jusqu'à 90x, tandis que le pointeur étoile et la poignée intégrés facilitent grandement la localisation et le suivi des cibles.

Si vous envisagez d'acheter ce télescope ou d'explorer davantage d'options d'observation des étoiles, nous proposons des guides complets sur les meilleurs télescopes et offres de télescopes.

Il est important de noter que le télescope Celestron AstroMaster 70AZ peut ne pas convenir à l'observation de l'espace lointain ou aux astronomes expérimentés à la recherche de modèles plus puissants. Pour ceux qui recherchent des options alternatives, nous vous recommandons d'explorer le Celestron StarSense LT 114AZ ou le Celestron AstroMaster 102AZ, qui offrent différentes fonctionnalités et capacités dans une gamme de prix similaire.

Ne manquez pas cette offre incroyable lors d'Amazon Prime Day 2023. Visitez notre hub Amazon Prime Day pour un tour d'horizon des meilleures remises et offres sur les télescopes, les jumelles, les caméras, les projecteurs d'étoiles, les drones, LEGO et plus encore.

Caractéristiques principales:

– Diamètre de l’objectif 70 mm

– Focale 900 mm

– Type de monture altazimutale manuelle

– Accessoires : trépied réglable, viseur de point rouge et deux oculaires

