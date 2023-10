Des catalyseurs efficaces pour la conversion du dioxyde de carbone en méthane dévoilés

Des chercheurs de l'Université de Cincinnati ont réalisé des progrès significatifs dans le développement de catalyseurs efficaces pour convertir le dioxyde de carbone en méthane. Cette avancée pourrait avoir un impact significatif sur le cycle artificiel du carbone et contribuer à relever le défi de la production de méthane.

L'auteur principal de l'étude, Soumyabrata Roy, a souligné les défis associés au processus en huit étapes impliqué dans la conversion du dioxyde de carbone en méthane. Il est crucial de surmonter ces défis pour parvenir à une production de méthane sélective et économe en énergie et pour fermer le cycle artificiel du carbone à des échelles significatives.

Pour relever ces défis, Roy et son équipe ont développé des modèles polymères dotés de minuscules pores dans lesquels les atomes de cuivre peuvent être positionnés à différentes distances. Les catalyseurs, assemblés à température ambiante dans l'eau, ont permis de réduire le dioxyde de carbone en méthane d'un côté de la cellule tout en produisant de l'oxygène à partir de l'eau de l'autre côté.

En modulant les distances entre les atomes de cuivre, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient réduire l’énergie requise pour les étapes clés de la réaction, conduisant ainsi à une conversion chimique plus rapide. Cette action coopérative des atomes de cuivre proches a entraîné une sélectivité et une efficacité élevées dans la production de méthane.

Les catalyseurs développés ont démontré l’une des conversions par électrolyse du dioxyde de carbone en méthane les plus efficaces et les plus rapides, ce qui représente une avancée significative à la fois dans la compréhension scientifique et dans le niveau de performance.

Jingjie Wu, co-auteur de l'étude et professeur agrégé à l'Université de Cincinnati, a souligné que ces matériaux pourraient jouer un rôle central dans la catalyse de la traduction industrielle de la technologie électrochimique de réduction du dioxyde de carbone, à condition d'améliorer l'efficacité de la conversion énergétique et du carbone au niveau du système. sont adressées.

Cette recherche laisse espérer une production de carburant plus propre et plus durable en utilisant le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, comme matière première. La conversion efficace du dioxyde de carbone en méthane peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le développement de processus industriels plus écologiques.

Source : [Université de Cincinnati] (exemple.com)