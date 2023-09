Comment les plantes ont colonisé les continents : un événement marquant dans l’histoire de la Terre

By

Les plantes sont devenues si omniprésentes sur terre qu’il est difficile d’imaginer une époque où elles n’existaient pas. Cependant, pendant la majeure partie de l’histoire de la Terre, il n’y avait pas de vie sur terre, ou du moins pas de plantes. Ce n’est qu’il y a environ 400 millions d’années que les plantes terrestres ont émergé, un développement relativement récent comparé aux 4 milliards d’années d’histoire de la vie sur Terre.

Si les cyanobactéries ont été les premiers organismes à changer radicalement le monde en oxygénant la planète grâce à la photosynthèse, c’est l’émergence des plantes terrestres qui a eu le plus grand impact au cours des deux milliards d’années suivantes. Ces innovations évolutives peuvent être mieux comprises en examinant leur lien avec leurs prédécesseurs cyanobactériens et leur relation avec les cinq éléments qui composent tous les êtres vivants : l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote et le phosphore.

Pour comprendre l’importance des plantes colonisant les continents, il est essentiel de considérer le monde dans lequel elles ont émergé. Les océans d’il y a 400 millions d’années n’étaient pas très différents de ceux d’aujourd’hui, avec un climat tropical s’étendant d’un pôle à l’autre. Les animaux vertébrés et invertébrés parcouraient les mers et les continents, bien que situés à des endroits différents, étaient de taille similaire à leurs homologues modernes.

La chimie de l’océan antique était similaire à celle d’aujourd’hui, ce qui est crucial pour comprendre l’ampleur de la transition vers la terre ferme. Les cyanobactéries, qui habitaient les océans avant les plantes, jouaient un rôle essentiel dans les chaînes alimentaires océaniques en produisant de l'oxygène par la photosynthèse. L'azote, l'hydrogène et l'oxygène sont des éléments fondamentaux pour tous les êtres vivants. Ils étaient fournis aux organismes de l'océan antique par l'intermédiaire de cyanobactéries et d'autres micro-organismes capables de fixer l'azote de l'air.

Cependant, la fixation de l’azote, processus par lequel les organismes convertissent l’azote atmosphérique en une forme utilisable, était et reste une limitation majeure de la disponibilité de l’azote dans les océans. Cette contrainte déconcerte les scientifiques depuis des décennies, car l’azote devrait devenir disponible pour d’autres organismes une fois que les cyanobactéries meurent et se décomposent. La rareté de l’azote dans l’océan peut potentiellement être attribuée à la disponibilité limitée du phosphore, du fer et du molybdène, qui sont des éléments dérivés des roches nécessaires à la croissance des organismes fixateurs d’azote.

Dans ce contexte, la migration des organismes photosynthétiques vers la terre est devenue un événement transformateur. Les plantes terrestres ont pu accéder à une lumière solaire abondante pour la photosynthèse et à une nouvelle gamme de ressources offertes par la terre. Ce déplacement de l'océan vers les continents a permis aux plantes de prospérer et de modifier le paysage terrestre de manière extraordinaire.

La colonisation des continents par les plantes a été l’un des événements les plus importants de l’histoire de la Terre, déterminant l’avenir de la vie sur notre planète. En comprenant les liens entre les plantes, les cyanobactéries et les éléments fondamentaux de la vie, nous obtenons des informations précieuses sur le passé et entrevoyons l’avenir de notre planète interconnectée.

Définitions:

– Cyanobactéries : Bactéries photosynthétiques qui oxygénaient l'atmosphère terrestre.

– Fixation de l’azote : Processus par lequel certains organismes convertissent l’azote atmosphérique en une forme pouvant être utilisée par d’autres organismes.

– Phosphore, fer et molybdène : éléments dérivés des roches nécessaires à la croissance des organismes fixateurs d’azote.

La source:

Porder, S. (2023). Élémentaire : comment cinq éléments ont changé le passé de la Terre et façonneront notre avenir. Presse de l'Université de Princeton.