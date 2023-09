La mission de la NASA livre des échantillons d'astéroïdes sur Terre à des fins d'étude et de défense planétaire

By

Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à la possibilité que la vie sur Terre provienne de roches spatiales contenant les éléments constitutifs de la vie. Des découvertes récentes ont renforcé cette théorie, puisque les premiers échantillons d'astéroïdes ramenés sur Terre par des sondes japonaises contenaient de l'uracile, un composé présent dans notre ADN. Cependant, l'étude des astéroïdes va au-delà de la recherche des origines de la vie, avec un accent important sur la défense planétaire.

L’un de ces astéroïdes intéressants est Bennu, un petit objet considéré comme un fragment d’un corps céleste plus grand. Bennu, d'un diamètre de 500 mètres, s'approche de la Terre tous les six ans et constitue une menace potentielle de collision. Il existe une faible chance, estimée à 1 sur 2,700 2182, qu’elle entre en collision avec notre planète en XNUMX, entraînant des conséquences catastrophiques.

Pour recueillir des informations précieuses sur la composition de Bennu et les moyens potentiels de modifier sa trajectoire, la NASA a lancé la mission OSIRIS-REx en 2016. Après avoir atteint Bennu en 2018, le vaisseau spatial a utilisé son aspirateur pour collecter des échantillons de poussière et de cailloux d'astéroïdes il y a trois ans.

Désormais, la NASA se prépare à ramener ces précieux échantillons sur Terre. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx passera près de la Terre et lâchera une capsule contenant environ 250 grammes de matière astéroïde, ce qui en fera le plus gros échantillon jamais collecté sur un astéroïde. La capsule déploiera un parachute et atterrira dans le désert de l'Utah aux États-Unis le 24 septembre.

Une fois la sécurité vérifiée, l’échantillon sera transporté vers un laboratoire propre temporaire situé dans un champ de tir. De là, le conteneur scellé contenant les échantillons de décombres sera transporté par avion à Houston lundi matin pour une analyse plus approfondie.

Les efforts de défense planétaire de la NASA se poursuivent avec la prochaine mission Psyché, dont le lancement est prévu début octobre. Cette mission ciblera un autre astéroïde également nommé Psyché.

En étudiant des astéroïdes comme Bennu et en développant des stratégies pour détourner leur trajectoire, les scientifiques visent à améliorer notre compréhension de la composition et du comportement de ces corps célestes. Ces connaissances contribueront à protéger notre planète contre d’éventuels impacts catastrophiques.

Sources:

– Mission OSIRIS-REx de la NASA : https://www.nasa.gov/osiris-rex

– Astéroïde Bennu : https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/101955-bennu/overview/

– Faits sur la mission OSIRIS-REx : https://www.space.com/osiris-rex.html