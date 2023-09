Une ancienne structure en bois, estimée à plus de 475,000 XNUMX ans, découverte en Afrique

Des chercheurs ont découvert ce qui semble être la plus ancienne structure en bois connue au monde sur les rives de la rivière Kalambo, en Zambie et en Tanzanie. Cette structure, estimée à plus de 475,000 XNUMX ans, est antérieure à l'émergence de l'homme moderne. La disposition des bûches a été réalisée en façonnant deux bûches à l'aide d'outils en pierre tranchants et peut avoir servi de passerelle ou de plate-forme aux ancêtres humains qui vivaient dans la région.

Les marques sur les bûches indiquent qu'elles ont été coupées, hachées et grattées à l'aide de divers outils en pierre trouvés sur le site. Une bûche de saule repose sur une autre bûche, sécurisée par une grande encoche en forme de U inversé. Le professeur Larry Barham, archéologue principal de l'Université de Liverpool, estime que la structure aurait pu faire partie d'une passerelle, d'une fondation pour une plate-forme, ou même d'un lieu de stockage ou d'abri.

Les objets en bois découverts sur le site étaient datés d'au moins 476,000 XNUMX ans, bien avant l'émergence d'Homo sapiens. Il est probable que Homo heidelbergensis, précurseur de l’homme moderne, ait conçu cette structure. La découverte est importante car le bois survit rarement pendant des périodes aussi longues, mais les sédiments gorgés d'eau des chutes de Kalambo ont contribué à préserver le bois.

En plus de la structure en rondins, d'autres objets en bois ont été trouvés, notamment un bâton à creuser, un coin, une branche fendue pouvant faire partie d'un piège et une bûche coupée aux deux extrémités. Ces découvertes suggèrent que les premiers humains utilisaient des matériaux à grande échelle, tels que la pierre et le bois, pour façonner et transformer leur environnement.

Les chercheurs prévoient de poursuivre les fouilles sur le site et espèrent travailler avec le gouvernement zambien pour que les chutes de Kalambo soient reconnues comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Dr Sonia Harmand de l'Université Stony Brook a qualifié cette découverte de révolutionnaire, soulignant sa valeur pour accroître notre compréhension de l'utilisation des matériaux organiques au début de l'évolution humaine.

