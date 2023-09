Des outils en bois anciens découverts sur un site zambien remontent à près d'un demi-million d'années

Des archéologues ont découvert des outils en bois sur un site proche des chutes de Kalambo en Zambie, révélant que la colonie est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. Les bûches, datant d'il y a environ 476,000 XNUMX ans, sont antérieures à l'existence d'Homo sapiens sur Terre. Les quatre outils en bois découverts sur le site comprennent une branche entaillée, une bûche coupée, un bâton à creuser et une cale.

La découverte fournit la preuve que les anciens humains utilisaient leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose de nouveau et de grand à partir du bois. En revanche, les plus anciens fossiles connus d'Homo sapiens remontent à environ 300,000 XNUMX ans, ce qui rend la construction des chutes de Kalambo bien plus ancienne.

Le site a été fouillé il y a plus de 50 ans, mais une récente analyse par luminescence des dépôts contaminés par le bois a révélé le véritable âge du site. Normalement, le bois pourrirait sur des sites aussi anciens, mais les matériaux de construction gorgés d'eau des chutes de Kalambo ont été préservés pendant des centaines de milliers d'années.

Bien qu'il soit incertain quelle espèce d'hominidés a construit le site, des preuves fossiles suggèrent qu'Homo heidelbergensis, apparu il y a environ 600,000 XNUMX ans, habitait la région à cette époque. Les découvertes récentes fournissent aux archéologues des informations précieuses sur l’évolution humaine et repoussent le calendrier de construction des structures.

Les outils et structures en bois datant d’époques aussi anciennes sont des découvertes rares en raison de la décomposition rapide du bois. Les découvertes précédentes incluent un mur de stalagmites construit par Néandertal dans une grotte française, datant de 176,000 100,000 ans, et un objet en bois modifié vieux de 200,000 476,000 à XNUMX XNUMX ans trouvé en Afrique du Sud. Cependant, la construction en bois des chutes de Kalambo, vieille de XNUMX XNUMX ans, démontre la possibilité de structures existant au cours des millénaires intermédiaires qui n'ont pas encore été découvertes.

Bien que des questions demeurent quant à l'utilité des rondins imbriqués, les chercheurs supposent qu'ils pourraient avoir constitué la base d'une structure, d'une passerelle ou d'une plate-forme surélevée dans une zone inondée par intermittence. La découverte suggère également que le groupe responsable de la construction n'était pas nomade, car il s'est efforcé de créer des structures durables.

Les résultats proviennent du projet Deep Roots of Humanity de l'Université de Liverpool, qui explore les progrès technologiques dans le sud de l'Afrique centrale qui ont influencé l'évolution des hominidés et l'émergence des premiers humains il y a entre 500,000 300,000 et XNUMX XNUMX ans. Le projet devra peut-être réviser son calendrier à la lumière de cette découverte de construction ancienne.

