Les empreintes d'oiseaux du début du Crétacé dévoilent un aperçu de l'évolution aviaire

Les chercheurs ont découvert 27 anciennes empreintes d'oiseaux le long de la côte sud de l'Australie, apportant un nouvel éclairage sur l'évolution aviaire au début du Crétacé. Ces empreintes, estimées entre 120 et 128 millions d’années, offrent des informations significatives sur la présence de diverses espèces d’oiseaux près du pôle Sud il y a des millions d’années.

La découverte de ces traces d'oiseaux revêt une importance mondiale puisque la plupart des fossiles et traces d'oiseaux du Crétacé inférieur ont été découverts dans l'hémisphère Nord, en particulier en Asie. Ces empreintes témoignent d'une riche présence aviaire dans l'hémisphère sud à une époque où l'Australie était encore connectée à l'Antarctique.

Les empreintes, d’une largeur allant de sept à 14 centimètres, ressemblent beaucoup à celles des oiseaux de rivage d’aujourd’hui. Ils ont été trouvés dans la Formation de Wonthaggi, un site géologique du sud de Melbourne. Cette région faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana, qui a commencé à se fragmenter au début du Crétacé.

La présence de plusieurs niveaux stratigraphiques avec des traces d'oiseaux suggère la possibilité d'une formation saisonnière pendant les étés polaires, indiquant la probabilité de schémas migratoires parmi ces oiseaux anciens. Cette découverte ajoute encore plus de complexité à la compréhension du comportement et des mouvements des oiseaux au cours de cette période.

La préservation des fossiles d’oiseaux a toujours été un défi en raison de la nature délicate de leurs os. Cela rend la découverte de ces empreintes bien conservées encore plus remarquable. L'étude a été dirigée par Anthony Martin, professeur à l'Université Emory, connu pour son expertise dans l'interprétation d'anciennes traces de vie.

La pandémie de COVID-19 a retardé l’analyse sur le terrain jusqu’en 2022, mais les chercheurs ont pu confirmer l’origine aviaire des empreintes grâce à un examen détaillé de leurs fins orteils et des angles qui les séparent. Les empreintes ont également été comparées à d’anciennes traces d’oiseaux provenant d’autres parties du monde pour vérifier leurs similitudes.

Des efforts particuliers ont été déployés pour préserver ces empreintes, car elles s’érodent rapidement en raison des marées et des vagues côtières. Des moulages en résine ont été créés par des experts en préservation de spécimens, permettant ainsi des recherches plus approfondies et la sauvegarde de ces précieux documents géologiques.

Cette découverte contribue non seulement à notre compréhension de la vie des premiers oiseaux, mais met également en évidence la nature éphémère des enregistrements géologiques. Comme certaines des traces trouvées en 2020 ont déjà disparu, cela souligne l’urgence de documenter et d’étudier ces rares aperçus du passé.

En conclusion, la découverte de ces anciennes empreintes d'oiseaux en Australie offre des informations précieuses sur les premiers stades de l'évolution aviaire et leurs schémas migratoires. Il démontre la présence diversifiée d’oiseaux près du pôle Sud au cours du Crétacé inférieur et ajoute à notre compréhension de l’histoire dynamique de la vie sur Terre.

FAQ:

Q : Quelle est la signification des empreintes d'oiseaux découvertes en Australie ?

R : Ces empreintes d'oiseaux du Crétacé inférieur fournissent des informations importantes sur l'évolution aviaire et la présence de diverses espèces d'oiseaux près du pôle Sud il y a des millions d'années.

Q : Quel âge ont ces empreintes ?

R : Les empreintes remontent à environ 120 à 128 millions d’années.

Q : Où les empreintes ont-elles été trouvées ?

R : Les empreintes ont été découvertes dans la Formation de Wonthaggi, un site géologique du sud de Melbourne, en Australie.

Q : Que suggère la présence de plusieurs niveaux stratigraphiques ?

R : La présence de plusieurs niveaux stratigraphiques suggère la possibilité d'une formation saisonnière pendant les étés polaires, indiquant des schémas migratoires potentiels parmi ces oiseaux anciens.

Q : Comment les empreintes ont-elles été préservées ?

R : Des moulages en résine ont été créés pour préserver les empreintes, car elles s'érodent rapidement en raison des marées et des vagues côtières.

Source : Institution Smithsonian.